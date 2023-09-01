Детский парк около Нацбиблиотеки Татарстана в Казани появится в 2024 году

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Около Национальной библиотеки Татарстана в Казани в 2024 году появится пространство для отдыха детей и взрослых — Детский парк, сообщили в Институте развития города.



Территория соседствует с объектами с глубокой историей: это старое русло реки Казанки — природное продолжение Кремлевской набережной, и Русско-немецкая Швейцария.

По задумке, Детский парк станет зеленым оазисом с разноуровневым ландшафтом, детской игровой площадкой для различных возрастных групп и павильоном, в котором будут проводить лекции, выставки, мастер-классы и другие разноплановые мероприятия. Летом можно будет провести время во внутреннем дворике и наблюдать за концертами, которые будут проходить в амфитеатре.

Решение о строительстве парка рядом с Нацбиблиотекой принял раис республики Рустам Минниханов. Сейчас территория представляет собой пустой участок, на котором отсутствует твердое покрытие и озеленение. Институт развития города Казани дорабатывает эскизный проект благоустройства этой территории.

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Маргарита Головатенко