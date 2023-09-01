«Известия»: Следком установил личность неопознанного захватчика школы в Беслане спустя 19 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Личность неопознанного террориста, участвовавшего в захвате школы в Беслане в 2004 году, установили спустя 19 лет. Им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев, сообщают «Известия».

В мае 2023 года в Следственный комитет поступила информация от оперативных служб о том, что обнаружено совпадение с отпечатками пальцев одного из неизвестных террористов.

— Были истребованы его отпечатки пальцев и проведена дактилоскопическая судебная экспертиза. Большой палец правой руки боевика, условно обозначенного под №11, совпал с дактилокартой того, которого задерживали в Москве, — рассказал старший следователь по особо важным делам СК по СКФО Альберт Хасауов.

realnoevremya.ru (архив)

Как уточнил источник газеты, предположительно, Парчиев был ликвидирован в первый день захвата школы — 1 сентября.

1 сентября 2004 года во время праздничной линейки отряд из 30 с лишним террористов под руководством Расула Хачбарова захватили среднюю школу №1 в городе Беслане. Жертвами трагедии стали 334 человека, 186 из которых — дети. В заложники попали 1 128 человек. Учреждение начали штурмовать 3 сентября, операция по ликвидации террористов завершилась в ночь на 4 сентября. Из-за большого количества погибших в бесланской школе пришлось создать отдельное кладбище. В городе появился памятник «Древо скорби», вокруг здания школьного спортзала возвели мемориальный саркофаг.



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Айрат Назипов