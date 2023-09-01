Татарстан стал единственным регионом ПФО, где в июне снизилась среднемесячная зарплата

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июне 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций в Татарстане составила 62 557 рублей, уменьшившись по сравнению с маем на 0,4%. Республика стала единственным регионом Приволжского федерального округа, где показатель снизился.

Несмотря на отрицательную динамику, июньская среднемесячная зарплата в Татарстане оказалась самой высокой в ПФО. Второе место по ее размеру занимает Нижегородская область — 57 636 рублей. Топ-3 замыкает Башкирия — 57 205 рублей.

Заметнее всего в Приволжском федеральном округе среднемесячная номинальная зарплата в месячном выражении выросла в Чувашии — на 8,7%. В июне 2023 года она составила 53 490 рублей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В годовом выражении среднемесячная номинальная зарплата в Татарстане увеличилась. В июне 2023 года рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%.

По динамике роста зарплаты в годовом выражении Татарстан в Приволжском федеральном округе в начале лета обогнали три региона. Это Оренбургская область (+21,2%), Марий Эл (+19,1%) и Чувашия (+18,3%).

В целом в Приволжском федеральном округе среднемесячная номинальная зарплата в июне составила 56 550 рублей. По сравнению с маем этого года она выросла на 3,2%, а по отношению к первому месяцу лета 2022 года — на 16,2%, следует из данных Росстата.

Напомним, в Татарстане по итогам января — июня 2023 года среднемесячная номинальная зарплата составила 58 332 рубля. По сравнению с первым полугодием прошлого года она выросла на 16,5%.

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Татьяна Демина