Татарстан занял первое место в ПФО по количеству туристов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан по итогам января — июля 2023 года стал лидером среди 14 регионов Приволжского федерального округа по количеству туристов. На республику пришлось 23,2% всех путешественников в ПФО, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

На втором месте по количеству туристов в Приволжском федеральном округе за семь месяцев Башкирия (1,419 млн), на третьем — Нижегородская область (1,364 млн). В топ-5 также вошли Самарская область (933,6 тысячи человек) и Пермский край (693,6 тысячи).

В целом Приволжский федеральный округ за январь-июль 2023 года посетили 10 245 584 туриста, подсчитали в Росстате. Их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 6,76%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Татарстан за январь — июль 2023 года посетили 2 376 920 туристов. Это на 0,4%, или на 9,3 тысячи человек, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В середине лета 2023 года Татарстан посетили 520 850 туристов. Это на 13,9% больше, чем за июль прошлого года.

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Татьяна Демина