На выезде из Казани появятся новые многоэтажки

Как стало известно «Реальному времени», на улице Залесной в Казани планируют возвести новые многоэтажки. В непосредственной близости к трассе М-7 может появиться жилой фонд на 42,5 тысячи «квадратов». Также в планах построить школу, совмещенную с детсадом. Детали — в материале «Реального времени».

В планах — построить на границе Казани и Зеленодольского района девять многоэтажек

Проектируемая территория площадью чуть более семи гектаров ограничена улицей Залесной, городским лесом «Лебяжье» (в непосредственной близости находится озеро Зеркальное, — прим. ред.), индивидуальными жилыми домами и территорией производственного предприятия.

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Под жилую застройку отводится 2,6 гектара. Там планируют построить девять домов максимальной высотой в 18 этажей. На первых этажах расположатся коммерческие помещения общей площадью 3,5 тысячи «квадратов».

Общая площадь жилого фонда составит 42,5 тысячи «квадратов» на 1 417 человек — исходя из обеспеченности 30 кв. м/чел. Точное количество квартир будет известно на дальнейшей стадии проектирования.

— Существующие участки ИЖС и проектируемая территория многоэтажной жилой застройки разделяются полосой озеленения с высадкой высокоствольных деревьев, расположенных на территории зоны многоэтажной жилой застройки, — следует из проекта.

Первая очередь предполагает строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов №1, 2, 3 (8 450 «квадратов» жилья, 2 400 «квадратов» нежилых коммерческих помещений). Во вторую планируется возвести дома №4 и 5 (9 250 «квадратов» жилья, 700 «квадратов» коммерческих помещений), в третью — дом №6 и 7 (15 500 «квадратов» жилья, 400 «квадратов» коммерческих помещений), в четвертую — дома №8 и 9 (9 300 «квадратов» жилья).

Хотят построить и школу, совмещенную с детсадом

Само собой, существует потребность в образовательных организациях — на месте хотят построить школу, совмещенную с детским садом, на 243 и 115 мест соответственно. Она может появиться в рамках второй очереди.

Тогда же хотят построить подземный паркинг на 637 мест. До его появления будут организованы 64 временных парковочных места.

— Ввод в эксплуатацию подземных паркингов и открытых наземных парковочных мест производить с учетом полной обеспеченности вводимого в эксплуатацию жилого и нежилого коммерческого фондов, а также объектов социальной инфраструктуры. Допускается размещение временных парковок на незастроенных территориях поздних этапов строительства. Количество парковочных мест на автостоянках может быть уменьшено при уменьшении количества проектируемого жилого и нежилого коммерческого фонда или при обосновании соответствующими расчетами, — следует из проекта.

Что касается объектов другой инфраструктуры, то потребность в медучреждениях обеспечивается взрослым поликлиническим отделением ГАУЗ «Клиническая больница №2» и детским поликлиническим отделением ГАУЗ «Детская городская поликлиника» — оба учреждения находятся на ул. Хибинской, д. 16.

скриншот realnoevremya.ru

Отметим, что развитие улично-дорожной сети на территории планировки не предусматривается — расположенная с северо-востока магистральная улица общегородского значения Залесная и дублирующий ее местный проезд остаются без изменений.

Дарья Пинегина