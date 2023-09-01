На выезде из Казани появятся новые многоэтажки
Как стало известно «Реальному времени», на улице Залесной в Казани планируют возвести новые многоэтажки. В непосредственной близости к трассе М-7 может появиться жилой фонд на 42,5 тысячи «квадратов». Также в планах построить школу, совмещенную с детсадом. Детали — в материале «Реального времени».
В планах — построить на границе Казани и Зеленодольского района девять многоэтажек
Проектируемая территория площадью чуть более семи гектаров ограничена улицей Залесной, городским лесом «Лебяжье» (в непосредственной близости находится озеро Зеркальное, — прим. ред.), индивидуальными жилыми домами и территорией производственного предприятия.
Под жилую застройку отводится 2,6 гектара. Там планируют построить девять домов максимальной высотой в 18 этажей. На первых этажах расположатся коммерческие помещения общей площадью 3,5 тысячи «квадратов».
Общая площадь жилого фонда составит 42,5 тысячи «квадратов» на 1 417 человек — исходя из обеспеченности 30 кв. м/чел. Точное количество квартир будет известно на дальнейшей стадии проектирования.
— Существующие участки ИЖС и проектируемая территория многоэтажной жилой застройки разделяются полосой озеленения с высадкой высокоствольных деревьев, расположенных на территории зоны многоэтажной жилой застройки, — следует из проекта.
Первая очередь предполагает строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов №1, 2, 3 (8 450 «квадратов» жилья, 2 400 «квадратов» нежилых коммерческих помещений). Во вторую планируется возвести дома №4 и 5 (9 250 «квадратов» жилья, 700 «квадратов» коммерческих помещений), в третью — дом №6 и 7 (15 500 «квадратов» жилья, 400 «квадратов» коммерческих помещений), в четвертую — дома №8 и 9 (9 300 «квадратов» жилья).
Хотят построить и школу, совмещенную с детсадом
Само собой, существует потребность в образовательных организациях — на месте хотят построить школу, совмещенную с детским садом, на 243 и 115 мест соответственно. Она может появиться в рамках второй очереди.
Тогда же хотят построить подземный паркинг на 637 мест. До его появления будут организованы 64 временных парковочных места.
— Ввод в эксплуатацию подземных паркингов и открытых наземных парковочных мест производить с учетом полной обеспеченности вводимого в эксплуатацию жилого и нежилого коммерческого фондов, а также объектов социальной инфраструктуры. Допускается размещение временных парковок на незастроенных территориях поздних этапов строительства. Количество парковочных мест на автостоянках может быть уменьшено при уменьшении количества проектируемого жилого и нежилого коммерческого фонда или при обосновании соответствующими расчетами, — следует из проекта.
Что касается объектов другой инфраструктуры, то потребность в медучреждениях обеспечивается взрослым поликлиническим отделением ГАУЗ «Клиническая больница №2» и детским поликлиническим отделением ГАУЗ «Детская городская поликлиника» — оба учреждения находятся на ул. Хибинской, д. 16.
Отметим, что развитие улично-дорожной сети на территории планировки не предусматривается — расположенная с северо-востока магистральная улица общегородского значения Залесная и дублирующий ее местный проезд остаются без изменений.
комментарии
Будет со временем.
Скоро отдыхать негде будет.
И опять про шkолу и детсад "забудут".
Мыши против сыра не работают.
Зато в Залесном до леса 20 метров, до озера 25, а до Волги 12 минут пешком.