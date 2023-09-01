Последнее слово экс-замглавы МЧС Татарстана: «Вся республика понимает — я здесь ни за что сижу»

Как вице-премьер Татарстана стал свидетелем защиты по делу об афере за 100 миллионов

Сегодня в Москве финиширует судебный процесс по «делу МЧС Татарстана». Накануне гособвинитель запросила для подсудимых 20 лет колонии на троих, оставив без оценки отказ потерпевшего от гражданского иска ввиду отсутствия ущерба. Фигуранты молили о справедливом — оправдательном приговоре, их защитники указывали на правовую и арифметическую порочность утвержденного Генпрокуратурой обвинения. Как и.о. премьер-министра Татарстана опроверг версию СК, сколько лет с учетом зачета ареста отсидели ВИП-спасатели и почему семья бывшего замминистра попала в долговую яму — в репортаже «Реального времени».

Насибуллин и Зиннатуллин «отмотали» по пять лет



Оглашение приговора в Бабушкинском райсуде Москвы назначено сегодня на 14 часов. Процесс стартовал в августе 2022-го со второй попытки. Годом ранее Советский райсуд Казани вернул «дело МЧС Татарстана» в Генпрокуратуру РФ ввиду серьезных недочетов в обвинении. Решение вступило в силу, материалы вернулись в центральный аппарат СКР, но вскрытые казанскими судьями нарушения так и не были устранены. «Просто по новой предъявили непонятное обвинение и добились передачи дела за пределы Татарстана», — комментируют ситуацию защитники.

Заметим, обвиняемые в масштабной афере Ильхам Насибуллин, бывший замглавы МЧС Татарстана, и Ленур Зиннатуллин, бенефициар и экс-директор ООО «ОДС РТ», находятся под стражей почти 3,5 года — с марта 2020-го. С учетом нормы о зачете сроков — день СИЗО за полтора колонии общего режима, оба отсидели по 5 лет и 2 месяца.

Третий фигурант дела — бывший сотрудник МЧС, экс-директор и позднее замдиректора «ОДС РТ» Ильнар Гимадиев находился за решеткой лишь месяц, после чего по ходатайству СК реальный арест ему заменили домашним. С учетом давности вменяемых ему преступлений в период с 2015 года, каждый день домашнего ареста суд должен засчитать ему за день колонии общего режима, впрочем, прокурор предложила зачет по новым правилам — два дня «домашки» за день колонии. В первом случае на сегодняшний день Гимадиев отбыл чуть меньше 3,5 года, во втором — лишь 1 год и 9 месяцев.

Версию подсудимых о непричастности к преступлениям прокурор объяснила их желанием избежать уголовной ответственности. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне в прениях гособвинитель Галина Матусевич не стала повторять фабулу дела из обвинительного заключения. Она заявила, что полностью согласна с квалификацией действий всех троих по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в составе орггруппы в особо крупном размере) и отдельным эпизодом Насибуллина по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в значительном размере).

— Объективных данных о заинтересованности свидетелей обвинения в исходе дела и оговоре подсудимых в ходе судебного следствия не установлено, — отметила прокурор. — Предварительное и судебное следствие проведено полно и всесторонне... Доказательства являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Версию подсудимых о непричастности к преступлениям Матусевич объяснила их желанием избежать уголовной ответственности, попросила суд учесть их положительные характеристики, состояние здоровья, отсутствие судимостей и предложила для каждого реальный срок в колонии общего режима:

Насибуллину по двум эпизодам мошенничества — 8 лет со штрафом 940 тысяч рублей;

Зиннатуллину — 6,5 года со штрафом 900 тысяч;

Гимадиеву — 6 лет со штрафом 500 тысяч.

Также гособвинитель попросила сохранить аресты на имущество обвиняемых в «целях обеспечения исполнения приговора». О позиции потерпевшего Минземимущества РТ и отсутствии гражданского иска умолчала, зато подробно перечислила вещдоки по делу и показания свидетелей обвинения, не став цитировать ни одного из них.



Обвинение утверждает — работали госспасатели на служебном оборудовании, а деньги капали на счет коммерческой фирмы. realnoevremya.ru (архив)

В теории запрашиваемые сроки предусматривают, что минимум двое фигурантов технически уже имеют право на УДО. Впрочем, все трое надеются, что приговор будет иным. Оправдательным.

Вкратце напомним непростую конструкцию обвинения:

Эпизод 1. «Работают госспасатели — деньги получает «ОДС РТ»: Насибуллин, Гимадиев, Зиннатуллин и иные лица под руководством неустановленного организатора преступления в составе организованной группы в период с 17 января 2013 года по 16 марта 2020 года похитили 133,4 млн рублей, принадлежавших бюджету Республики Татарстан, зачислив на счета подконтрольного общества «ОДС РТ». При этом неустановленный организатор вовлек Насибуллина, а далее замминистра привлекал новых участников и направлял их действия. Предъявленный Насибуллину с 1 декабря 2014 года (дата его назначения замминистра ГО и ЧС, — прим. ред.) ущерб составляет 118 млн, Зиннатуллину — 57,4 млн (период руководства ОДС РТ с сентября 2016-го до задержания), Гимадиеву — 21,3 млн (руководил ОДС в 2015—2016 годах, потом стал замом Зиннатуллина).

По версии СК и прокуратуры, ОДС создавалась как «клон» Государственного казенного учреждения «Поисково-спасательная служба» МЧС по РТ (далее — ГКУ ПСС), своих сотрудников и оборудования не имела, но при поддержке министерского начальства заключала договоры с крупными и мелкими предприятиями республики на обслуживание особо опасных производственных объектов, обязуясь 24 часа в сутки по первому сигналу рвануть на ликвидацию аварий, включая разлив нефтепродуктов и зоны концентрации токсичных и взрывоопасных веществ. Обслуживание предусматривало и проведение учений с сотрудниками таких объектов. В их числе — аэропорты, АЗС, предприятия оборонки и АПК. Причем обвинение утверждает — все это по указке начальства делали госспасатели на служебном оборудовании, а деньги капали на счет коммерческой фирмы.

Эпизод 2. «Угрожая уголовным делом, потребовал миллион»: также Ильхама Насибуллина обвиняют в хищении крупной суммы у матери номинального, как считают силовики, директора «ОДС РТ» Марселя Бакирова. В мае—июне 2015-го он взял из кассы компании под отчет 1 млн рублей и отчет о расходах не представил. Насибуллин потребовал возврата, но получил отказ, после чего на встрече с матерью Бакирова пригрозил ей, что на сына возбудят уголовное дело, если он не вернет деньги. Как полагают в СК, замминистра ввел Бакирову в заблуждение, что переданные деньги вернутся в кассу ОДС, хотя делать этого не планировал. Деньги в кабинет Насибуллина женщина носила до декабря — всего отдала 950 тысяч рублей.

Липовый заявитель и доказательства из Кабмина

Пять адвокатов обвиняемых не скупились на эпитеты для «непонятного», «незаконного», «фантастического» и «надуманного» обвинения. Основные доводы по эпизоду с ущербом 133 млн рублей сводились к следующему:

состава преступления нет. Не было ни умысла, ни обмана, ни злоупотребления доверием. Средства из бюджета РТ не изымались, и полученный доход от коммерческой деятельности «ОДС РТ» никак не может быть ущербом от мошенничества;

«Защита считает названное обвинение ничем иным, как творческим домыслом следователя», — выступил в защиту Зиннатуллина, адвокат Дмитрий Усков. realnoevremya.ru

доводы об отсутствии сил и средств у «ОДС РТ» не соответствуют действительности. Напротив, это у ГКУ ПСС не было ни лицензии на газоспасательные работы, ни соответствующего оборудования, ни аттестованных для этих сложных работ спасателей. Но все это было у бизнес-спасателей, подразделение которых раз в три года проходило аттестацию Минэнерго, а не комиссии МЧС РТ, как указано в обвинении;

часть спасателей ПСС после переобучения устраивались совместителями в ОДС, и, поскольку госслужащими они не являлись, такое трудоустройство законом не запрещено. Графики дежурств совместителей в разных организациях не совпадали;

полномочия Старкова — представителя потерпевшего Минземимущества РТ — сомнительны, поскольку в деле нет документов, что само министерство кем-либо признавалось потерпевшим;

Насибуллин и Зиннатуллин. realnoevremya.ru

доследственная проверка и возбуждение дела базируются на заявлении некоего Эпова образца 2017 года, однако допросить данного гражданина следователи смогли лишь в 2020-м и услышали: заявление не писал, подпись не моя, фирму «ОДС РТ» не знаю, в МЧС никогда не работал, изложенные в заявлении обстоятельства мне неизвестны. В итоге дело возбуждено на недостоверных показаниях о несуществующем преступлении, поделился с судом адвокат Александр Клюкин, защищающий бывшего замминистра. И дал понять — никакой правовой оценки вскрытая фальсификация не получила.

— Защита считает названное обвинение ничем иным, как творческим домыслом следователя, — выступил в защиту Зиннатуллина адвокат Дмитрий Усков. С его слов, подзащитный на всех этапах расследования вину отрицал, заявлял, что руководил фирмой «ОДС РТ» самостоятельно, никакого влияния замглавы МЧС Насибуллин не оказывал: «Доход «ОДС РТ», который следствие считает преступным, получен от реально оказанных услуг. Больше половины от вменяемой Зиннатуллину суммы в 57 млн его организация заплатила в бюджет РТ в качестве налогов», — добавил Усков.



Далее прозвучала ссылка на ответ и.о. премьер-министра РТ — первого вице-премьера Рустама Нигматуллина по адвокатскому запросу: «Сумма ущерба в размере 133 млн рублей, вменяемая в вину подсудимым и якобы похищенная ими из бюджета РТ, никакого отношения к названному бюджету не имеет», а еще «ГКУ ПСС не обладает дополнительной численностью аттестованных спасателей, штатное расписание установлено Кабмином РТ и рассчитано исключительно на реагирование на происшествия и чрезвычайные ситуации в рамках основного вида деятельности».

По Уставу, спасательная служба МЧС по РТ не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Согласно Уставу, спасательная служба МЧС по РТ не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, — указывал в суде представитель потерпевшего Старков. — Спасатели ПСС не компетентны в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов и проведении газоспасательных работ, могут участвовать лишь в оцеплении участков такой аварии... Потерпевшим себя не считаю, гражданский иск заявлять не намерен.

Руководство МЧС республики и ГУ МЧС России по РТ, а также бухгалтерия информацию подтверждали. Но отмечали: в правительстве Татарстана не раз поднимался вопрос о создании своей газоспасательной службы в структуре казенного учреждения. Останавливали цифры: 120 млн рублей требуется лишь на первоначальное увеличение, обучение, аттестацию штатов и закупку необходимой техники и снаряжения, еще 68 млн нужно на содержание каждый год. В итоге свои спецы в этом сегменте у МЧС республики так и не появились.

Как защитник «разоблачил» частную медицину

Также защита обращала внимание суда на факт, как замминистра Насибуллин, якобы участник преступной группы, реально мешал бизнесу предполагаемого подельника по хищениям. Когда «ОДС РТ» возглавил Зиннатуллин, в МЧС за подписью Насибуллина появился не основанный на законе приказ — сотрудникам МЧС запрещено работать по совместительству в этой коммерческой службе спасения.

— По логике следствия, ОДС РТ украло работу у ГКУ ПСС, то есть путем предоставления коммерческих услуг каким-то образом похитило денежные средства из бюджета. По аналогии все частные медклиники на протяжении многих лет путем обмана и злоупотребления доверием похищают средства из бюджета, так как услуги, которые они оказывают, должны оказывать государственные поликлиники и больницы, — подчеркнул парадоксальность обвинения адвокат Нияз Халитов, выступая в защиту Гимадиева.

Далее Халитов указал, что в обвинение включен договор между ОДС и средней школой из Чувашии, причем, по версии силовиков, все уплаченные по нему средства тоже должны были стать достоянием бюджета Татарстана.

На странности обращает внимание и адвокат Усков: «Сделки «Казаньзернопродукта» с ОДС отнесены к преступным, а сделки с «Казанской мельницей» таковыми не являются. Хотя это одна организация, и со слов гендиректора Гайнетдинова, от смены названия ничего не поменялось». Тот же гендиректор дал показания, что в 2016-м, после заключения с бизнес-спасателями первого договора, лично приезжал на их базу с целью проверки техники и увиденным остался доволен. Аналогичные показания дали представители завода им. Горького, птицеводческого комплекса «Ак Барс», хлебозавода №3, сообщил защитник.



А еще подсудимым и адвокатам непонятно, каким образом члены преступной группы якобы делили средства? realnoevremya.ru

«По эпизоду Бакирова обвинение строится на домыслах — не одного факта, — считает московский защитник Насибуллина Леонид Кример. — Потерпевшая просто пришла через 6 лет и показала, что неоднократно передавала денежные средства и получала расписки, но расписки эти уничтожила в 2020 году. При этом в суде ее уличили, что она подговаривала свидетеля сказать на допросе, что средства она брала для передачи Насибуллину».

Адвокаты обратили внимание на то, что следствие смещает акценты: едва «неустановленный главный организатор преступлений» вовлекает Насибуллина в орггруппу, как роль этого «главного» тут же сводится к нулю и далее описываются руководящие действия Насибуллина. Уже он якобы решает заменить «номинального директора ОДС Бакирова» на полноценного «участника группы Гимадиева»

При этом в рассматриваемый период предполагаемых хищений в «бизнес-клоне» успели поработать еще два директора, но по какой-то причине в деле они получили лишь статус свидетелей. А ведь если сложить эпизоды хищений периода Гимадиева и Зиннатуллина (21 и 57 млн соответственно), сумма не дотянет до вмененного ущерба Насибуллину (118 млн рублей). Из чего же он складывается? Ответа в утвержденном Генпрокуратурой тексте обвинения нет. Нет там и объяснений цифре в 133 млн рублей.



Ветеран милиции и службы спасения добавил, что ему стыдно перед детьми, что он оказался за решеткой не за что. realnoevremya.ru

А еще подсудимым и адвокатам непонятно, каким образом члены преступной группы якобы делили средства? По фабуле обвинения хищения заканчивались с зачислением денег по договорам на счет «ОДС РТ». А ведь дальше они тратились на зарплату, налоги, закупку новой техники и даже благотворительность. И назначенная СК судебная бухгалтерская экспертиза все это установила.



Защитники не просили у суда снисхождения, более мягкой квалификации для своих клиентов. Лишь справедливости — оправдательного приговора с правом на реабилитацию.

ВИП-спасатель: «Не могу просить прощения за то, что не делал»

Незаконным и надуманным назвал свое обвинение бывший сотрудник службы охраны главы республики, 60-летний полковник МВД в запасе, отставник МЧС Ильхам Насибуллин. Он же мастер спорта по водному поло и экс-глава республиканской федерации по этому виду спорта.

Подсудимый сообщил суду: за 3,5 года за решеткой серьезно подорвал здоровье, а еще потерял мать — «следствие ее добило» — и не смог прийти на ее похороны. При этих словах обвиняемый не сдерживал слез, упрекая силовиков: «Я не могу этого простить».

По мнению Насибуллина, и экспертиза, и показания свидетелей обвинения и защиты доказывают «непричастность всех подсудимых к несуществующим преступлениям»:

— Я не могу просить прощения за то, что вообще не делал, — признался он. — Следствие не смогло доказать моей вины и корыстного умысла, все описанные в обвинении действия выполнялись по указанию руководства МЧС РТ. Я получал только зарплату как замминистра, иных доходов не имел... Работал во благо укрепления материально-технической базы ПСС, во благо республики. Всегда жил честно, служил...

«Почему мы несем ответственность, как говорят, за чужое похмелье?» — рассуждал подсудимый экс-министр. realnoevremya.ru

Ветеран милиции и службы спасения добавил, что ему стыдно перед детьми, что он оказался за решеткой ни за что: «Вся республика понимает, что я здесь ни за что сижу. Не совершали мы никаких преступлений. Мы даже не понимаем, за что здесь оправдываемся. Возможно, где-то в другом месте нужно смотреть, в отношении лиц, которые являются сегодня свидетелями — Фазлеев, Бакиров... Почему мы несем ответственность, как говорят, за чужое похмелье?.. Я надеюсь, уважаемый суд, вы справедливо рассмотрите это дело. Ведь нет ни одного доказательства, факта — в чем бы я мог себя карать...»



Обвиняемый рассказал, что уголовное дело ударило по всей его семье — на поездки в Москву, передачи, оплату адвокатов пришлось брать займы в банках. «Все в кредитах по уши повязли, других доходов нет — дочка получает 25 тысяч и поддерживает меня, жена с пенсии 14 тысяч тоже поддерживает и погашает кредиты. Они мне говорят — там уже 8 млн [набежало], может, не все рассказывают. Как, сидя здесь, я могу погасить? Семья для меня — основное, другое не дано. Хочу с ними видеться, не хочу здесь умирать в тюрьме», — сетовал он в последнем слове и просил об оправдании.

Ранее в ходе прений он называл несостоятельной версию обвинения и просил учесть свои заслуги в спасательных мероприятиях после крушения теплохода «Булгария» и пожара в ТЦ «Адмирал». И вновь, как и на аресте, вспоминал, как лично на озере Кабан спас тонувшего человека. За что получил медаль. В числе других наград есть и почетная грамота от президента России Владимира Путина и благодарность от директора детского приюта.

На допросе Насибуллин признался, что решение об увольнении с поста замминистра принял примерно летом 2016 года, когда на него стали поступать анонимные жалобы. Суть анонимок суду он не разъяснял: «Я переговорил с министром, объяснил ему, что в связи с жалобами принимаю такое решение, и потом сказал об этом [Марсу] Багаутдинову (учредителю ОДС), что не желаю дальше работать и надо избавляться от ОДС».

Ильнар Гимадиев объяснил — недостоверные данные под протокол давал после разговора с оперативниками. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Рассматривали ОДС уже как токсичный актив? — уточнил адвокат Усков.



— Совершенно верно.

При этом Насибуллин подчеркнул, что в деятельность директоров коммерческой службы Гимадиева и Бакирова не вмешивался: «взаимодействие заключалось лишь в том, чтобы не допустить воровства и расхищения имущества ОДС и укрепления материально-технической базы наших спасателей за счет средств ОДС».

По словам подсудимого, при директоре Гимадиеве бизнес-спасатели оказали благотворительную помощь службе МЧС на сумму свыше 17 млн рублей.

Далее Насибуллин подчеркнул — компрометирующие показания против него дал перед выходом из СИЗО подсудимый Гимадиев, объяснил — таково было условие «сделки» со следствием.

«ОДС РТ» продолжает работу

Сам Ильнар Гимадиев объяснил, что недостоверные данные под протокол давал после разговора с оперативниками:

— Условием выхода из СИЗО было дать эти показания против Зиннатуллина и Насибуллина. В тот момент я был напуган, растерян, и жена была на последнем месяце беременности, в больницу попала из-за этой ситуации. На тот момент я считал, что дача таких показаний для меня будет лучшим. Часть моих показаний напечатана следователем. После дачи показаний, как показывает дело, после этих показаний и очной ставки с Насибуллиным я вышел из СИЗО.

Прокурор уточнила, обращались ли Гимадиев и его защитник в прокуратуру и СК с официальными заявлениями об оказании давления. Подсудимый сообщил, что на момент оперативной обработки адвоката рядом не было, но позже он все ему рассказал. Сам заявлений не писал.

В ходе судебного допроса Гимадиев (справа) сообщал: директором был не номинальным, доступ к счету имел. realnoevremya.ru/Максим Платонов

В том допросе Гимадиев уверял, что директором ОДС его фактически назначил Насибуллин, при этом доступа к счету и даже ключа от офиса фирмы у нового руководителя не было. Он продолжал сидеть в своем кабинете и исполнять обязанности ведущего специалиста ГКУ ПСС МЧС Татарстана, но периодически подписывал документы по ОДС, которые ему приносил представитель фирмы Билалов. А еще рассказывал: якобы часть списанного, но еще годного оборудования МЧС была передана ОДС. В обвинение эта история не попала.

В ходе судебного допроса Гимадиев сообщал: директором был не номинальным, доступ к счету имел. Но с версией следствия не согласен: «Ваша честь, обвинение говорит, что я нанес ущерб государству — в мой период на 22 млн. Но как я могу нанести ущерб бюджету, если я помог бюджету на 17 млн — передавалось оборудование, снаряжение на баланс республики? И еще больше 6 млн заплатил налоги, зарплату, пенсионные отчисления?.. Как можно нанести ущерб бюджету?»

«Если у фирмы не было ни сил, ни средств, откуда взялось оборудование на такие подарки? — подчеркивал экс-директор «ОДС РТ». — Обвинение считаю абсурдным, непонятным для меня. Прошу меня оправдать и прекратить уголовное преследование», — выступил он с последним словом.

Почему ущербом в период работы Зиннатуллина следователи считают именно 57 млн рублей, непонятно ни ему, ни адвокатам. realnoevremya.ru

Об оправдании и восстановлении честного имени трудового коллектива просил и Ленур Зиннатуллин, сменивший Гимадиева на посту директора «ОДС РТ». Несмотря на статус арестанта, Зиннатуллин остается бенефициаром этой компании.

Обвиняемый остановился на экспертном заключении о расходах фирмы бизнес-спасателей, опровергающем версию силовиков: 54 млн рублей только на зарплату, 33 млн — на налоги и сборы, 35 — на оборудование, 8 — на аренду помещений, 6,5 на ГСМ, чуть больше — на обучение спасателей, 3,2 млн — на форменную спецодежду... Всего, по словам Зиннатуллина, затраты составили более 160 млн рублей. И доходы компании позволяли.

— Согласно того же заключения эксперта СКР Калининой, аналогичные расходы у ПСС отсутствовали, — добавил подсудимый.

Почему ущербом в период работы Зиннатуллина следователи считают именно 57 млн рублей, непонятно ни ему, ни адвокатам. Главная интрига в том, что объявленная преступной организация продолжает работать по той же схеме... По данным защиты, в 2022-м году с подачи ФСБ прокуратура Татарстана провела проверку законности деятельности «бизнес-клона» и не нашла в работе «ОДС РТ» нарушений.

P. S. Сегодня Бабушкинский суд признал трех фигурантов «дела МЧС Татарстана» виновными и наказал всех троих реальными сроками от 5,5 до 8,5 года колонии общего режима.