Ленара Музафарова: «Ажиотаж отказа от биометрии в МФЦ связан с неправильным толкованием закона»

Отказники от сбора биометрии устроили ажиотаж в МФЦ Татарстана

Фото: скрин realnoevremya.ru телеграм-канала «МФЦ Республики Татарстан»

Ажиотаж в татарстанских МФЦ спровоцировало июньское постановление правительства России о порядке размещения физическими лицами своих биометрических персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС). Дело в том, что многие граждане неверно истолковали документ, а его обсуждение на просторах Сети лишь накалило страсти. Наслышанные об утечках персональных данных, взломах баз и мошенничестве с использованием персональных данных россияне трактуют постановление по-своему и верят, что после 31 августа отказ от сбора биометрии у них уже не примут. «Реальное время» — о том, чего надо и не надо бояться, как «стереть» свою биометрию из «государственной» памяти в один клик и сколько раз можно отказываться от ее сбора.

Уже не очередь, а толпа

В Набережных Челнах сотрудники МФЦ выразили благодарность неизвестному герою в синей футболке за то, что он утром 29 августа грудью встал на защиту хрупких сотрудниц Центрального филиала по городу Набережные Челны ГБУ МФЦ, которых едва не снесла толпа граждан, желающих подать заявление об отказе от сбора биометрических данных. На видеозаписи с камеры филиала видно, как в момент открытия в помещение филиала, беспорядочно толкаясь, хлынули люди и едва не снесли сотрудницу, встречавшую их у терминала с талонами, которую едва успел заслонить собой один из посетителей. Мужчина повернулся лицом к очереди и, энергично жестикулируя, заставил людей успокоиться и соблюдать порядок.

В Татарстане в геометрической прогрессии растет число отказников от сбора биометрических данных за последние два месяца. А так как отказ можно подать только через МФЦ, в такой же прогрессии растут и очереди.

Как сообщили «Реальному времени» в МФЦ Татарстана, в июне, когда там только начали оказывать эту услугу, с заявлениями об отказе в офисы учреждения пришли всего 535 человек, в июле — 799, а в августе — более 21,5 тысячи, причем основная масса — 18 тысяч — в период с 18 по 29 августа.

В МФЦ Татарстана с заявлениями об отказе в первой декаде августа пришло более 3 тысяч человек. Илья Репин /realnoevremya.ru

И происшествие в Набережных Челнах не удивляет: сегодня в любом из отделений МФЦ взять талончик — проблема. А попытка корреспондента «Реального времени» записаться для подачи отказного заявления дистанционно хоть в какой-нибудь из казанских филиалов потерпела фиаско — в день подготовки этой статьи во всех клеточках в расписании стояла пометка «занято».



Откуда ажиотаж?

Читательница Марина Михайлова рассказала «Реальному времени», что в мессенджере ей пришло несколько пугающих сообщений с призывом не пропустить «день икс» и успеть отказаться от сбора данных. Пересылали такие и в домовую группу. Женщина добавила, что отказ поспешили написать даже те ее знакомые, кто не давал согласия банкам на сбор биометрических данных:

— Говорят, надо отказаться в любом случае, иначе данные будут собирать без согласия и их уже не сотрешь из ЕБС. А у меня загранпаспорт с биометрией — получается, что если не напишу отказ, биометрию будут собирать и хранить против моей воли, а напишу — паспорт станет недействительным?

Скорее всего ажиотаж связан с неправильным толкованием федерального закона 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных», пояснила директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова:

— Согласно ему, до конца сентября организации, например банки, должны передать собранные ими биометрические данные в Единую биометрическую систему. За 30 дней до передачи они должны уведомить об этом своих клиентов. Вероятно, эти сроки интерпретировались людьми, как ограниченно-возможные для оформления отказа от сбора и хранения биометрических данных. Но написать такой отказ гражданин может в любой момент. Законодательством не установлен срок, ограничивающий такое право. Гражданин также может передумать и отозвать отказ. И этот отказ никак не влияет на использование заграничного биометрического паспорта.

«Торопиться не надо!»



— Нет никаких конкретных сроков, ограничивающих возможность подать отказ от сбора биометрических данных — отказаться можно в любой момент. Биометрия — это добровольный выбор граждан.



Нет никаких конкретных сроков, ограничивающих возможность подать отказ от сбора биометрических данных. Гуландам Фатхуллина/realnoevremya.ru

Кроме того, говорят в Центре, отказ в любой момент можно отозвать, если вам вдруг потребуется внести «биометрию» в ЕБС. И делать так можно бессчетное количество раз — ограничения на этот счет не установлены.

В Центре биометрических технологий уточнили, что для оформления отказа нужно обязательно обратиться в МФЦ: оформить проактивный (запрещающий передавать биометрию в будущем) отказ дистанционно невозможно. Но можно дистанционно удалить данные из ЕБС, если банк уже их передал, и они не восстановятся. Правда, пока остается открытым вопрос — а не передадут ли банки в систему удаленную информацию спустя некоторое время повторно?

В Центре биометрических технологий нас также заверили, что желающим отказаться от сбора биометрии не нужно бежать «впереди паровоза» — сломя голову мчаться в МФЦ до того, как станет известно, что их биометрия может быть передана в ЕБС:



— Банки, которые хранят биометрические данные клиентов, об их передаче в ЕБС обязаны предупредить заранее — за 30 дней. Если такое предупреждение вам не пришло, торопиться не нужно — ваша биометрия в системе не появится, потому что ее у банков нет. Если вас уведомили о передаче данных, а вы хотите отказаться, то достаточно направить в банк письмо с отказом по обычной или электронной форме, и банк будет обязан удалить анкету с этими данными.

А на будущее, посоветовали в Центре биометрических технологий, если вы против сбора и передачи своих биометрических данных, внимательно читайте договор с банком и не ставьте «галочку» напротив пункта о согласии на это.

Если вы против сбора и передачи своих биометрических данных, внимательно читайте договор с банком. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Это нужно для безопасности»

Биометрические данные человека — это точный «слепок» лица и голоса, которые позволяют стопроцентно точно его идентифицировать. И это очень удобно: биометрия позволяет не только снять деньги со счета в банкомате без карточки, но и удаленно получить те услуги, которые традиционно предоставляются только по предъявлении паспорта. Однако это и опасно в свете того, что такие услуги сможет получить и тот, кто сумел украсть вашу биометрию. Поэтому каждый сам для себя решает, готов он делиться с кем-то своими биометрическими данными или нет.

— Единая биометрическая система вместе с логином и паролем от сайта «Госуслуги» позволяет идентифицировать личность клиента при предоставлении государственных и коммерческих услуг, — сообщается на портале АО «ЕБС», учредителем которого выступают ПАО «Ростелеком», Минцифры и Центробанк. — Система была создана в 2018 году для сбора, хранения, обработки и использования биометрических персональных данных граждан при оказании дистанционных услуг. 30 декабря 2021 года Единая биометрическая система стала Государственной информационной системой (ГИС) и частью инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме… Безопасности данных в Единой биометрической системе уделяется особое внимание. «Ростелеком» является одним из лидеров на рынке кибербезопасности, поэтому система обеспечена высоким уровнем защиты.

А еще создатели ЕБС уверяют, что система способна определять мошенников во время удаленной идентификации.

Для оформления отказа от передачи биометрии в ЕБС нужно обязательно обратиться в МФЦ. Гуландам Фатхуллина/realnoevremya.ru

«Безопаснее отказаться»

Однако все эти преимущества не сподвигли почему-то сотрудничать с ЕБС и передавать туда данные ведомство, в обязанности которого как раз входит защищать граждан от мошенников — МВД.

Как пишет блогер Борис Воронин, «закон регулирует «узнавание» человека по биометрии для банков, других бизнесов и немногочисленных госорганов, за исключением «силовых». И он предупреждает: «Если биопрофиль украли <…>, вы можете жаловаться в Роскомнадзор (они оштрафуют кого-то, но вам с этого ничего), а еще можете обратиться в суд с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации». И это все, напрашивается вывод, вряд ли поможет вам лично, если с помощью ворованного биопрофиля обчистят ваш банковский счет, заключат от вашего имени договор купли-продажи вашего имущества и так далее — вариантов много.

— Я считаю, что от передачи биометрии в ЕБС надо отказаться, написав заявление в МФЦ, причем сделать это следует до 1 октября 2023 года, — говорит казанский юрист Владлен Копвиллем. — Так безопаснее!