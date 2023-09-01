Рост турпотока в Татарстан остановился

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстан за январь — июль 2023 года посетили 2 376 920 туристов. Это на 0,4%, или на 9,3 тысячи человек, больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

За январь 2023 года в Татарстане побывали 273 765 туристов, за февраль — 271 322 человека, за март — 313 986. В апреле в республике побывали 307 039 человек, в мае — 323 310, в июне — 366 648.



В середине лета 2023 года Татарстан посетили 520 850 туристов. Это на 13,9% больше, чем за июль прошлого года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За январь — июль 2022 года в Татарстане побывали 2 367 603 путешественника, следует из данных Росстата.

За первое полугодие 2023 года Татарстан посетили 1 856 070 туристов. Это на 2,8%, или на 54,2 тысячи человек, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



В начале августа в Татарстане увеличили общий объем финансирования государственной программы развития сферы туризма и гостеприимства до 8,027 млрд рублей. Он вырос на 610,3 млн рублей.

Напомним, в Татарстане готовятся к новому этапу реализации государственной программы развития сферы туризма и гостеприимства. Как будет меняться туристическая отрасль в республике в ближайшие два года и чего за это время она должна достичь — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина