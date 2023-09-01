Речные рейсы по маршруту Казань — Ульяновск запланированы до 10 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Гульнара Раянова (архив)

Речные рейсы на «Метеоре-2020» по маршруту Казань — Ульяновск — Казань в этом сезоне навигации пока запланированы до 10 сентября. Об этом рассказала заместитель председателя Госкомитета Татарстана по туризму Анастасия Софьина.

— На данный момент рейсы, которые запланированы в графике, стоят до 10 сентября. На следующий год мы тоже обязательно планируем, что эти рейсы по маршруту Казань — Ульяновск будут, — сообщила она.

Анастасия Софьина напомнила, что рейсы по маршруту Казань — Ульяновск ходят три раза в неделю — в пятницу, субботу и воскресенье. Из Казани они отправляются в 8.00, из Ульяновска — в 13.00. Время в пути составляет четыре часа.

realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

— Мы со следующего года не собираемся останавливаться. Мы этот маршрут собираемся делать постоянным. Другое дело, какая у него будет интенсивность, мы еще посмотрим, и в зимний, межнавигационный период мы примем решение, по какому расписанию данное судно будет ходить, — уточнил глава компании «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин.

Напомним, «Метеор-2020» совершил первый экскурсионный рейс из Казани в Ульяновск 18 августа. Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских достигли совместных договоренностей о субсидировании поездок на водном транспорте. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина