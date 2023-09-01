Ренат Мистахов: «Какие суда мы любим? Серийные!»
Строительство еще восьми судов будет вестись в 2024—2025 годах
Зеленодольский завод имени Горького приблизился к мечте о серийной сборке судов. В будущем году завод начинает постройку восьми скоростных «Метеров-2020». Половину собирается приобрести Татарстан, остальные — другие регионы. Дополнительные заказы связаны с планами туристических операторов развивать пакетные туры по Волге с пересадкой с «Метеора-2020» на «Валдай». Детали — в материале «Реального времени».
«Мы хотели бы строить серийно, чтобы речные суда выходили один за другим»
К строительству новой партии из восьми речных судов «Метеор-2020» собираются приступить зеленодольские судостроители. Строго говоря, твердые контракты еще не подписаны, но будущие заказчики склоняются к покупке новой речной техники. Половину из этой партии собирается приобрести Татарстан, который обеспечил «подъемными» на два речных судна «Муса Джалиль» и «Девятаев», другую — остальные регионы. Какие именно, глава СК «Ак Барс» Ренат Мистахов пока не раскрыл. Но возможно, что ими будут сибирские регионы, которые раньше приобретали татарстанские суда.
— Сейчас идет обсуждение строительства еще 8 судов, — сообщил Мистахов, отвечая на вопрос о портфеле заказов на будущее.
По его словам, строительство будет вестись в 2024—2025 годах. Но все зависит от финансирования, сделал он небольшую ремарку.
— Судостроительный завод спрашивает, какие суда мы любим [строить]. Я отвечаю — серийные! Завод имени Горького всегда строил 12 «Метеоров» в год, — уточнил Ренат Мистахов.
Новые контракты вселяют надежду на возвращение к советским темпам строительства.
— Мы хотели бы строить серийно, чтобы речные суда выходили один за другим. Здесь корпус собрали, а на другом — достройку, а на третьем — монтаж кабельных систем. Так быстро и качественно строится, а не штучно, — отметил глава СК «Ак Барс».
По его словам, серийная сборка поможет отладить технологические процессы, уйти от «рваного графика» строительства. В этом заинтересована вся цепочка поставщиков, участвующих в производственной кооперации. Первую партию в 4 суда пришлось строить в три смены, так как по ходу сборки пришлось менять технологическое оборудование (двигатель, кондиционеры), отметил Мистахов.
Модернизация салона и несколько городов за раз
В новой партии будут преобразования салона. Так, планируется увеличить вместимость салона: с 124 до 150 пассажиров, а также рассматривается вариант деления салона на «эконом» и «первый класс».
Новые суда рассчитаны на развитие проекта «Великий волжский путь», который состоялся в этом году с открытия речного маршрута Казань — Ульяновск, добавил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. По его словам, туристические операторы формируют пакетные туры по Волге с пересадкой в городах с одного метеора на другой. В следующем году их собираются предложить федеральные туроператоры. По этим маршрутам смогут путешествовать туристы Москвы и Московской области — только вместо автобусов будут использовать речной транспорт.
Идея в том, чтобы за одну поездку туристы смогли посетить два-три города на Волге, перемещаясь на скоростных судах. Сейчас из Казани до Нижнего Новгорода курсируют скоростные метеоры «Валдай». Из Казани туристы могут отправиться в Ульяновск, провести там несколько дней. Оттуда поплыть в Чебоксары на «Валдае». Или наоборот — начать с Нижнего Новгорода и до Казани через Чебоксары. Эти транспортные взаимосвязи помогают планировать поездку по Волге. Движение между городами быстрое — максимум 3-4 часа. Так, из Казани в Ульяновск на «Метеорах» занимает 4 часа.
— Это нельзя сравнивать с поездкой на автобусе, которая займет 5 часов. Это путь по воде на свежем воздухе. Это целое путешествие по Волге. Мы планируем, что частота и количество пассажиров будет увеличиваться с каждым годом, считает Иванов.
Кроме того, флот Татарстана пополнится вторым судном ледового класса А217. Он способен двигаться в межсезонье, поэтому будет эксплуатироваться в зимнее время, добавил Мистахов.
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