Ренат Мистахов: «Какие суда мы любим? Серийные!»

Строительство еще восьми судов будет вестись в 2024—2025 годах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Зеленодольский завод имени Горького приблизился к мечте о серийной сборке судов. В будущем году завод начинает постройку восьми скоростных «Метеров-2020». Половину собирается приобрести Татарстан, остальные — другие регионы. Дополнительные заказы связаны с планами туристических операторов развивать пакетные туры по Волге с пересадкой с «Метеора-2020» на «Валдай». Детали — в материале «Реального времени».

«Мы хотели бы строить серийно, чтобы речные суда выходили один за другим»



К строительству новой партии из восьми речных судов «Метеор-2020» собираются приступить зеленодольские судостроители. Строго говоря, твердые контракты еще не подписаны, но будущие заказчики склоняются к покупке новой речной техники. Половину из этой партии собирается приобрести Татарстан, который обеспечил «подъемными» на два речных судна «Муса Джалиль» и «Девятаев», другую — остальные регионы. Какие именно, глава СК «Ак Барс» Ренат Мистахов пока не раскрыл. Но возможно, что ими будут сибирские регионы, которые раньше приобретали татарстанские суда.

Половину из этой партии собирается приобрести Татарстан, который обеспечил «подъемными» на два речных судна «Муса Джалиль» и «Девятаев» (на снимке). realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Сейчас идет обсуждение строительства еще 8 судов, — сообщил Мистахов, отвечая на вопрос о портфеле заказов на будущее.

По его словам, строительство будет вестись в 2024—2025 годах. Но все зависит от финансирования, сделал он небольшую ремарку.

— Судостроительный завод спрашивает, какие суда мы любим [строить]. Я отвечаю — серийные! Завод имени Горького всегда строил 12 «Метеоров» в год, — уточнил Ренат Мистахов.

Новые контракты вселяют надежду на возвращение к советским темпам строительства.

— Мы хотели бы строить серийно, чтобы речные суда выходили один за другим. Здесь корпус собрали, а на другом — достройку, а на третьем — монтаж кабельных систем. Так быстро и качественно строится, а не штучно, — отметил глава СК «Ак Барс».

По его словам, серийная сборка поможет отладить технологические процессы, уйти от «рваного графика» строительства. В этом заинтересована вся цепочка поставщиков, участвующих в производственной кооперации. Первую партию в 4 суда пришлось строить в три смены, так как по ходу сборки пришлось менять технологическое оборудование (двигатель, кондиционеры), отметил Мистахов.

Модернизация салона и несколько городов за раз

В новой партии будут преобразования салона. Так, планируется увеличить вместимость салона: с 124 до 150 пассажиров, а также рассматривается вариант деления салона на «эконом» и «первый класс».

В новой партии будут преобразования салона. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Новые суда рассчитаны на развитие проекта «Великий волжский путь», который состоялся в этом году с открытия речного маршрута Казань — Ульяновск, добавил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. По его словам, туристические операторы формируют пакетные туры по Волге с пересадкой в городах с одного метеора на другой. В следующем году их собираются предложить федеральные туроператоры. По этим маршрутам смогут путешествовать туристы Москвы и Московской области — только вместо автобусов будут использовать речной транспорт.

Идея в том, чтобы за одну поездку туристы смогли посетить два-три города на Волге, перемещаясь на скоростных судах. Сейчас из Казани до Нижнего Новгорода курсируют скоростные метеоры «Валдай». Из Казани туристы могут отправиться в Ульяновск, провести там несколько дней. Оттуда поплыть в Чебоксары на «Валдае». Или наоборот — начать с Нижнего Новгорода и до Казани через Чебоксары. Эти транспортные взаимосвязи помогают планировать поездку по Волге. Движение между городами быстрое — максимум 3-4 часа. Так, из Казани в Ульяновск на «Метеорах» занимает 4 часа.

— Это нельзя сравнивать с поездкой на автобусе, которая займет 5 часов. Это путь по воде на свежем воздухе. Это целое путешествие по Волге. Мы планируем, что частота и количество пассажиров будет увеличиваться с каждым годом, считает Иванов.

Кроме того, флот Татарстана пополнится вторым судном ледового класса А217. Он способен двигаться в межсезонье, поэтому будет эксплуатироваться в зимнее время, добавил Мистахов.