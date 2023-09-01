Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки в ближайшее время маловероятно

Центробанк России не исключает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров 15 сентября, но понижение показателя в ближайшее время маловероятно. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

— Снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно, — цитирует главу Банка России ТАСС.



Эльвира Набиуллина напомнила, что в прошлый раз ключевую ставку повысили «из-за эскалации рисков для инфляции». Снизить ее могут при стабильном снижении темпов роста цен.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Напомним, Банк России 15 августа на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — с 8,5% до 12% годовых. Это второе увеличение менее чем за месяц.

В регуляторе заявили, что дальнейшие решения по показателю будут приниматься «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики». По словам экспертов, опрошенных «Реальным временем», такое решение было вынужденным.

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Айрат Назипов