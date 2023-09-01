ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом в мире на 38%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 31 июля по 27 августа 2023 года в мире зафиксировали 1 412 250 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 38% больше, чем за предыдущие 28 дней, подсчитала Всемирная организация здравоохранения.

На 113% выросла заболеваемость коронавирусом в Восточном Средиземноморье. В Тихоокеанском регионе она увеличилась на 52%, а в Европе — на 39%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 с 31 июля по 27 августа выявили в Республике Корея — 1 296 710. В Италии за этот период коронавирусом заразились 26 998 человек, в Великобритании — 26 264, в Австралии — 20 628, в Сингапуре — 20 432.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Умерли от COVID-19 с 31 июля по 27 августа в мире 1 888 человек. Количество смертей по сравнению с предыдущими 28 днями сократилось на 50%, пишет ТАСС.

Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина