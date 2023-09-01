В Грузии начали процедуру импичмента президента страны

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Правящая партия Грузии начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. Это связано с ее несогласованной поездкой в Европу. Об этом рассказал председатель партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

— Для доведения до конца импичмента требуется поддержка 100 парламентариев, и, соответственно, без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы исполнения. Однако несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента, — передает его слова ТАСС.

В мае Россия и Грузия решили возобновить прямое авиасообщение. Со стороны Грузии полеты выполняет Georgian Airways. На этом фоне президент Саломе Зурабишвили объявила компании бойкот. В свою очередь, грузинский национальный авиаперевозчик заявил, что не будет пускать Зурабишвили на борт своих самолетов.

Позднее Зурабишвили раскритиковала правительство своей страны за возобновление прямых авиарейсов с Россией. Она предлагала ввести правовые ограничения против россиян.



В марте парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Он позволял создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств. По этой причине в стране вспыхнули беспорядки. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и обещала наложить вето на закон об иноагентах.



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Айрат Назипов