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Спустя 14 лет на казанской станции метро «Горки» открыли второй вестибюль

11:27, 01.09.2023 2
Спустя 14 лет на казанской станции метро «Горки» открыли второй вестибюль
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Казани на станции метро «Горки» открыли второй вестибюль с выходом на улицу Танковую. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

В вестибюле провели косметический ремонт, установили терминалы по продаже жетонов в кассовом зале, подключили досмотровое оборудование и наладили работу турникетов.

Вестибюль будет работать с 06.00 до 24.00. Первые пассажиры уже им воспользовались.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, он работал с момента открытия метро в 2005 году до 1 апреля 2009 года. Таким образом, вестибюль был закрыт более 14 лет.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан Метроэлектротранс г. Казани

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:33
    Отличная новость. Спасибо!
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  • Анонимно 13:53
    посмотрим насколько популярен будет
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