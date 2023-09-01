Спустя 14 лет на казанской станции метро «Горки» открыли второй вестибюль

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Казани на станции метро «Горки» открыли второй вестибюль с выходом на улицу Танковую. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

В вестибюле провели косметический ремонт, установили терминалы по продаже жетонов в кассовом зале, подключили досмотровое оборудование и наладили работу турникетов.

Вестибюль будет работать с 06.00 до 24.00. Первые пассажиры уже им воспользовались.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, он работал с момента открытия метро в 2005 году до 1 апреля 2009 года. Таким образом, вестибюль был закрыт более 14 лет.

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Айрат Назипов