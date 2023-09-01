Владимир Путин заявил, что скоро встретится с Си Цзиньпином

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин в скором времени проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил на открытом уроке «Разговор о важном».



— Достаточно скоро у нас будут мероприятия, встреча будет с председателем КНР, — приводит его слова RT.

Владимир Путин отметил, что Си Цзиньпин делает много для развития российско-китайских отношений. С ним планируется обсудить, что можно сделать «по направлению развития гуманитарных контактов».

Напомним, на 4 сентября у Владимира Путина запланирована встреча с президентом Турции. Она состоится в Сочи.

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Маргарита Головатенко