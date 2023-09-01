Владимир Путин о создании коптер-парков: «в Татарстане наверняка сделают»

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что в Татарстане могут создать коптер-парк для легальных полетов дронов. С такой просьбой к главе государства в ходе открытого урока «Разговор о важном» обратился школьник из Казани.



— Я уверен, что наш с тобой разговор услышат и в Татарстане. В Татарстане руководители очень гибкие, мобильные, творческие. Я знаю, что они очень поддерживают новейшие начинания. Думаю, что и там это можно сделать. Наверняка сделают, — сказал Владимир Путин.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

«Уровень базовой готовности» в регионе ввели указом президента России с 19 октября прошлого года. В связи с этим в конце ноября прошлого года на территории Татарстана запретили использовать беспилотные воздушные суда. Мера была введена в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры Татарстана.

Татарстан первым в России ввел крупные штрафы за использование беспилотников. За применением дронов в регионе последуют штрафы: для граждан в размере 1—4 тыс. рублей, для должностных лиц — 15—40 тыс. рублей, юридических лиц — 200—300 тыс. рублей.

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Маргарита Головатенко