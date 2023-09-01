Среднемесячная зарплата в Татарстане в первом полугодии выросла на 16,5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане по итогам января — июня 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций составила 58 332 рубля. По сравнению с первым полугодием прошлого года она выросла на 16,5%.

Среднемесячная зарплата в первой половине 2023 года выросла во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Наибольшую динамику продемонстрировали Оренбургская область (+22,9%), Чувашия (+19,5%), Марий Эл (+18,8%) и Кировская область (+16,9%). Татарстан, таким образом, по росту зарплаты занимает пятое место в ПФО.

В целом в Приволжском федеральном округе среднемесячная номинальная зарплата в январе — июне 2023 года составила 51 814 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 16,2%, следует из данных Росстата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, по итогам первых пяти месяцев 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций в Татарстане оценивалась в 57 490 рублей. Рост по сравнению с январем — маем прошлого года составил 16,4%.

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Татьяна Демина