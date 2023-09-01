Президент России: сфера беспилотников в стране развивается быстрыми темпами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная отрасль беспилотников развивается быстрыми темпами, сообщает RT.



У нас программа до 2030 года, мы должны подготовить миллион специалистов в этой области, — сказал он.

Путин отметил, что в связи с быстрым развитием отрасли этого показателя может не хватить.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что в Татарстане могут создать коптер-парк для легальных полетов дронов:

— В Татарстане руководители очень гибкие, мобильные, творческие. Я знаю, что они очень поддерживают новейшие начинания. Думаю, что и там это можно сделать. Наверняка сделают, — сказал Владимир Путин.

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Маргарита Головатенко