Сергей Лавров: «Не мы хотим угробить доллар»

У России нет желания «угробить» доллар, но США сами перестают обеспечивать его роль. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров:

— Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема, — передает его слова RT.

Он напомнил, что российская сторона не выстраивает свою политику против США и Запада.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Страны БРИКС рассматривают создание единой расчетной единицы, альтернативной доллару. Как объяснил министр финансов России Антон Силуанов, упор в развитии торговых отношений в настоящее время идет именно на расчеты в национальных валютах.

В феврале Силуанов в подкасте «Легкие деньги» рассказал об отсутствии доверия к западным валютам, создании цифрового рубля и роли Китая. Он упоминал, что доверие к западным валютам исчерпано. Единая расчетная система между странами БРИКС, по словам Силуанова, возможна в национальной валюте. Он отмечал: проработки идеи ведутся, «но до решения очень далеко».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов