В Татарстане убрано 97% посевных площадей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане убран урожай с 97% площадей, осталось убрать 46,6 тысячи га. В республике обмолочено 1,3 млн гектаров.



Лидируют по объему убранных площадей Рыбно-Слободский (98%), Арский, Сармановский и Дрожжановский (97%), Агрызский (96%) районы.

В целом в районах Татарстана осталось убрать от 1 тыс. до 5,8 тыс. гектаров.

realnoevremya.ru/Илья Репин

По состоянию на начало августа в Татарстане был убран урожай с 468 тысяч гектаров.

В Татарстане с начала уборочной кампании собрали 3,466 млн тонн зерна. На сегодняшний день в Татарстане обмолочено 92% площадей от плана. Это 1,333 млн гектаров.

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Маргарита Головатенко