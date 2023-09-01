Переговоры президентов России и Турции пройдут 4 сентября в Сочи

Переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября. Об этом сообщили в Кремле.

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча двух президентов пройдет в понедельник в середине дня, пишет «РИА Новости».

Турецкие СМИ сообщали, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договариваются встретиться в России, чтобы обсудить зерновую сделку. Источники «Реального времени» считали, что есть возможность проведения встречи в Казани.



В начале августа канцелярия турецкого президента объявила, что Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о визите российского президента в Турцию. В сообщении также говорилось, что Анкара продолжит прикладывать интенсивные усилия для возобновления зерновой сделки.

Напомним, зерновая сделка прекратила свое действие с 17 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что черноморские договоренности не продлили, как делали это неоднократно, потому что их часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Россия готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, если ее требования будут исполнены. «Выполнять никто не собирался, а только постоянно требовали чего-то от России, сделать то одно, то другое, обеспечить одно, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня», — комментировал ее прекращение Владимир Путин.



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Татьяна Демина