Силы ПВО нейтрализовали украинский дрон над Московской областью

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Московской области. Его сбили в небе над территорией Люберецкого района Подмосковья.

— Сегодня утром силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации, — рассказали в оборонном ведомстве.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в результате инцидента никто не пострадал. Также не зафиксировано разрушений. На месте происшествия работают экстренные службы.

Сегодня утром в московских аэропортах массово отменяют и задерживают рейсы. В их числе есть и самолет, который должен вылететь в Казань. Он задержится в Шереметьево как минимум на два часа.

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Айрат Назипов