Владимир Путин анонсировал семейный конкурс, нацеленный на развитие традиционных ценностей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» сообщил, что в стране появится новый семейный конкурс. Он будет нацелен на поддержание и развитие традиционных ценностей.

— Нам бы очень хотелось, чтобы в нем принимали участие представители различных поколений семей, чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство, — цитирует главу государства ТАСС.

Владимир Путин уточнил, что заявки на конкурс российские семьи смогут подать уже в начале следующей недели, 4 сентября.

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Татьяна Демина