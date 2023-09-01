Московский суд посадил фигурантов «дела МЧС Татарстана» на 21 год

Обвинительным приговором закончился процесс по «делу МЧС Татарстана» в Бабушкинском райсуде Москвы. Бывший замглавы МЧС по РТ Ильхам Насибуллин получил срок 8 лет 6 месяцев колонии общего режима, сообщили «Реальному времени» участники процесса.

Директор и бенефициар фирмы «ОДС РТ» Ленур Зиннатуллин получил 7 лет и 6 месяцев колонии, а замдиректора той же компании Ильнар Гимадиев — на два года меньше.



31 августа в Бабушкинском суде состоялись прения по этому делу, в которых прокурор запрашивала для Насибуллина более мягкое наказание — 8 лет колонии общего режима со штрафом в 940 тысяч рублей, для Зиннатуллина — 6,5 года и штраф в 900 тысяч, для Гимадиева — 6 лет колонии со штрафом в полмиллиона рублей. Последнего взяли под стражу в зале суда, отменив домашний арест. Гимадиев — единственный из фигурантов, кто признавал вину на стадии предварительного следствия.

realnoevremya.ru

В суде свою причастность к мошенническому хищению средств бюджета от 21 до 118 млн рублей (в зависимости от роли каждого) все трое отрицали. В последнем слове просили об оправдании.

Напомним, тройку татарстанских фигурантов обвинили в присвоении бюджетных средств в 2014—2020 годах путем заключения договоров предприятиями республики с бизнес-клоном государственной Поисково-спасательной службы — компанией «ОДС РТ», которая, по версии СК и прокуратуры, использовала силы и средства ПСС с позволения руководства министерства. Каждому из обвиняемых предъявлена своя сумма похищенного. Самая большая — 118 млн рублей — Насибуллину, самая меньшая — Гимадиеву: 21 млн. При этом в обвинении фигурирует еще и неустановленный организатор хищений, вместе с которым орггруппа похитила 133 млн рублей.

Бывшему замминистра инкриминировали еще и хищение 950 тысяч рублей у матери своего бывшего коллеги Бакирова, который тоже успел порулить фирмой «ОДС РТ», но в основном деле получил статус свидетеля. По версии СК, деньги Насибуллин требовал, обещая вернуть их в кассу компании, но делать этого не собирался.

Как выяснило «Реальное время», засветившаяся в уголовном деле фирма все еще работает, а руководство республики ущерба бюджету в этой истории не видит.