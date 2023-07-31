Итоги дня: новые законы, поджоги военкоматов в Казани, отмена коронавирусных ограничений в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 31 июля:
- В Казани задержали пенсионерку, которая пыталась поджечь военкомат. По версии следствия, женщина поверила мошенникам, которые, шантажируя пенсионерку безопасностью ее дочери, а также вымогая деньги, ко всему прочему велели поджечь военкомат. Пока уголовное дело возбуждено лишь по факту покушения на умышленное уничтожение имущества (ст. 167 УК РФ).
- Сегодня днем в дежурную часть поступило еще одно сообщение о попытке поджога другого военкомата по ул. Аэропортовской. Это уже второе происшествие за последние три дня.
- Президент России Владимир Путин подписал в понедельник ряд законов. Так, например, с декабря этого года на российских сайтах будет невозможно регистрироваться с помощью иностранной электронной почты.
- Также устанавливается уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы за производство и оборот табачной продукции без лицензии. Согласно другому закону подобная продукция будет уничтожаться.
- Помимо этого российский президент принял закон об освобождении от НДС туроператоров, продающих внутренние туры с 1 июля 2023 года. Изменения вносятся в Налоговый кодекс страны.
- Владимир Путин подписал и закон о введении единой ставки налога на доходы физических лиц в 13—15% для сотрудников, которые удаленно работают на отечественные компании в стране и за ее пределами.
- Также президентом России был принял закон об увеличении административных штрафов за неявку без уважительной причины в военкомат по повестке. Максимальный их размер будет достигать 30 тысяч рублей, минимальный размер увеличивается с 500 рублей до 10 тысяч.
- Власти Татарстана отменили ограничения и меры поддержки, которые были введены в период коронавируса. Всего в республике было прекращено действие 88 документов, постановление подписал премьер-министром региона Алексеем Песошиным.
- Также власти Татарстана планируют утвердить порядок участия региональных чиновников в управлении коммерческими организациями, в которых более 50% акций принадлежат государственным корпорациям. Согласно документу, гражданские госслужащие при соблюдении определенных условий смогут работать в таких организациях в качестве членов коллегиального органа управления.
- Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что обновленный самолет ТУ-214 будет таким же эффективным, как Boeing и Airbus. Министр надеется, что эти самолеты как можно скорее полетят с пассажирами на обычных рейсовых маршрутах.
- Из-за урагана, обрушившегося на Казань 29 июля, пострадали 23 человека, двое из которых попали в больницу. Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров дал поручение устранить последствия урагана до конца этих суток. А в ближайшее время по утвержденной методике МЧС планируется оценить размер ущерба гражданам и муниципальному имуществу, нанесенный стихией.
- В результате шквалистого ветра в столице республики упало 265 деревьев, повреждено 19 автомобилей, сорваны крыши с 10 домов, произошло 109 аварий на системах электроснабжения города. «Реальное время» поговорило с заместителем директора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков, а также зампредседателя РСА по методологии страхования Михаилом Порватовым, который рассказал, как пострадавшим вернуть деньги по страховому возмещению.
- На озере Яльчик в Марий Эл от урагана в субботу пострадали 29 жителей Татарстана, в том числе четверо детей. Восемь человек погибли, из них трое детей. Глава Марий Эл Юрий Зайцев принял решение о выплате семьям погибших туристов из Татарстана по 1 млн рублей. Средства выделят и пострадавшим: 29 жителей из регионов Приволжского федерального округа (ПФО) получат от 50 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести полученной травмы.
- Во всем Приволжском федеральном округе среднемесячная температура в августе будет выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Так, в первые дни августа в Татарстане ожидаются дожди, но воздух прогреется до +32 градусов.
- Власти Казани собираются провести ремонт брусчатки на улице Баумана — на участке от ул. Чернышевского до ул. Профсоюзной. В исполкоме города уточнили, что ремонт будет «выполнен при условии выделения денежных средств». Ожидается, что его проведут в следующем году.
- России средняя цена килограмма куриного мяса выросла до 196,93 рубля — это исторический рекорд. В июне стоимость курицы составляла 193,48 рубля — за месяц цена выросла на 6,8%. Согласно данным аналитической компании Emeat, куриное мясо в магазинах продается по более высокой цене — в среднем по 270 рублей за кг.
- Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) продолжают расти: по итогам I квартала 2023 года сумма составила 876,4 млрд рублей: это на 72 млрд рублей больше, чем в прошлом году.
- В 2023 году результаты выпускников 11-х классов школ Казани на ЕГЭ оказались выше среднероссийских. По русскому языку средний балл казанских выпускников на ЕГЭ составил 71,65, по профильной математике — 63,59. Увеличилось в этом году и количество стобалльников: их число составило 90 человек, что на шесть больше, чем в прошлом году. А медаль «За особые успехи в учении» получили 717 казанских одиннадцатиклассников, или 11,9% от общего числа выпускников 11-х классов.
- В Татарстане создадут организационный комитет по подготовке участия республики в Международной выставке-форуме «Россия». Соответствующий указ подписал глава региона Рустам Минниханов. Как следует из документа, возглавит комитет премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
- Новая встреча московского формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани. Основной на встрече станет тема инклюзивности временного правительства запрещенного в России движения «Талибан»*. Сообщается, что участие подтвердила половина участников формата и делегация талибов*.
Ключевые события 523-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в стране «с учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря». Министр также заявил, что Вооруженные силы России в разы увеличили интенсивность ударов по военным объектам Украины, в том числе обеспечивающим попытки терактов на российских объектах.
- В Минобороны России сообщили, что в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
- На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями «Южной» группировки войск отражены одиннадцать атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск Донецкой Народной Республики.
- Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Новоселовка, Константиновка и Берестовое Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лесное, Преображенка, Малая Токмачка, Работино и Орехов Запорожской области.
- Пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Марфополь и Приютное Запорожской области.
- В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. В районе населенного пункта Веселое Запорожской области поражен штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
- Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».
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Справка
* «Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.
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