Бывший губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу после 8 лет колонии в связи с истечением срока наказания. Об этом сообщает istochnik.online.

Белых подготовил обращение для общественности:

— Многое за 8 лет в нашей стране изменилось, а я объективно был ограничен в информации, поэтому необходимо многое узнать, понять и пообщаться.

Он также отметил, что в ближайшее время в приоритет ставит семью, детей и здоровье.

Белых задержали за взятки в 2016 году. В следующую пятницу, 28 июня, он примет участие в заседании Кировского облсуда, где будут рассматривать апелляционные жалобы в рамках дела «Кировской региональной ипотечной корпорации».

Елизавета Пуншева