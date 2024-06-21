Владимир Путин о Международном форуме городов стран БРИКС+: «Считаю такое общение важным и востребованным»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани открылся Международный форум городов стран БРИКС+. Он собрал около 200 участников из 20 государств.

Приветственное слово президента России Владимира Путина зачитал раис Татарстана Рустам Минниханов:

— Сердечно приветствую участников Международного форума городов стран БРИКС +, собравшихся в радушной, гостеприимной Казани. Руководителям органов местного самоуправления, мэрам больших и малых городов из государств, которым близка философия и практическая политика объединения БРИКС, предстоит обсудить широкий круг профессиональных вопросов, обменяться опытом, установить контакты. Считаю такое общение важным и востребованным, ведь от вашей эффективной работы во многом зависит стабильное и поступательное развитие городских агломераций и муниципальных образований, а значит — повышение качества жизни миллионов людей, всестороннее укрепление потенциала наших стран.

В ходе форума пройдет учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

— Создание структуры, которая будет действовать на основе принципов взаимного уважения, равноправия, созидательного сотрудничества, — значимый шаг в дальнейшем укреплении связей государств-участников БРИКС и их партнеров. В том числе это помогает в решении таких общих задач, как совершенствование законодательства и подготовка кадров, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, транспортной и социальной инфраструктуры, реализация гуманитарных программ, проектов в сфере архитектурного планирования и благоустройства территорий, экологии, цифровизации и туризма. И конечно, большое значение имеет расширение движения городов-побратимов, — говорится в приветствии Путина