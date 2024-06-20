Казанцам рассказали об обновлениях центрального стадиона

Фото: Роман Хасаев

В эти дни в Казани проходят соревнования игр стран БРИКС по легкой атлетике. Именно на центральном стадион спортсмены соревнуются за звание лучших, сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Центральный стадион открылся в 1960 году и с тех пор является одним из самых значимых спортивных объектов Казани. В 1970-х годах он был домашним стадионом для футбольных и хоккейных команд города. За свою историю стадион дважды становился свидетелем триумфа футбольного клуба «Рубин», когда команда становилась чемпионом России.

К играм стран БРИКС было решено провести первый за 20 лет капитальный ремонт стадиона. В ходе работ были отремонтированы фасад, галереи, уложено 400 метров беговых дорожек, старые экраны заменены современными мониторами, появились удобные кресла. Также изменилось количество посадочных мест: вместо 24,5 тысячи их стало меньше, но увеличилась ширина проходов между рядами, чтобы зрителям было комфортнее.

Обновленный стадион буквально влился в общий городской ансамбль. Теплые и холодные оттенки Кремля нашли свое отражение в оформлении трибун и манежа. Особое внимание было уделено беговым дорожкам: они получили новое покрытие, одновременно шероховатое и упругое, которое легкоатлеты называют скоростным.

Сегодня утром на обновленном стадионе стартовало первенство Казани. Юные спортсмены уже оценили новые условия и готовы к новым рекордам. После завершения соревнований стадион продолжит свою работу как объект наследия Игр стран БРИКС, как это было с Универсиадой. Каждый из тридцати построенных комплексов уже одиннадцать лет является местом ежедневного занятия спортом.

Стоит подчеркнуть, что соревнования на обновленном стадионе начали проходить 15 июня. Именно в эти дни был дан старт соревнованиям по легкой атлетике.

Разиль Самигуллин