Татарстан в числе регионов-лидеров по исполнению нацпроектов и федеральных программ

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию стало известно, что Республика Татарстан стал одним из регионов с высоким показателем по исполнению федеральных программ и национальных проектов. В список лидеров, помимо Татарстана, вошли Карачаево-Черкесия, Чеченя, Башкортостан, Северная Осетия — Алания и Адыгея, Пензенская и Нижегородская области.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что в настоящее время республике необходимо разработать программу для развития 2 тысяч объектов. Благодаря этому качество жизни в Татарстане за 6 лет будет увеличено на 30 процентов. Он добавил, что для достижения целей необходима поддержка региональных центров. Марат Хуснуллин резюмировал, что для достижения целей необходимо сократить время между принятием задач и их реализацией.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин рассказал, что к концу мая в России введено 43,8 млн кв. метров жилья. С начала года выдано 2 254 разрешения на строительство 19,3 млн кв. метров жилья. На заседании президиума также был поднят вопрос строительства дорог. Так, с начала нынешнего года площадь укладки асфальта составляет около 26,5 млн кв. метров.

Стоит подчеркнуть, что в 2025 году в России появится новый нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса. «Эффективная и конкурентная экономика» будет включать в себя мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в России.