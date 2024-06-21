В России с 1 июля все инструктора-проводники туризма должны быть включены в Единый федеральный реестр

Фото: Галия Шакирова

В России с 1 июля все инструктора-проводники всех видов туризма должны быть включены в Единый федеральный реестр. Это касается представителей альпинистского, горного, пешего, водного, лыжного, спелеологического и подводного туризма, сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.

Для включения инструктора в федеральный реестр необходимо обратиться в региональное представительство своей спортивной федерации. Там необходимо пройти аттестацию и получить нагрудный знак с QR-кодом, подтверждающим уровень подготовки.

Стоит подчеркнуть, что в настоящее время к инструкторам-проводникам предъявляются следующие требования: прохождение профессионального обучения, наличие среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования, прохождение обучения по оказанию первой помощи, опыт прохождения туристических маршрутов.

Разиль Самигуллин