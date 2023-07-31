Результаты казанских выпускников на ЕГЭ оказались выше среднероссийских

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году результаты выпускников 11-х классов школ Казани на ЕГЭ оказали выше среднероссийских. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

— В целом результаты наших школьников оказались выше, чем в среднем по стране. Так, казанские школьники показали средний результат выше общероссийского по русскому языку и по профильной математике. В последние годы данная тенденция сохраняется, — сообщил он.

По русскому языку средний балл казанских выпускников на ЕГЭ составил 71,65. С минимальным набором заданий не справился только один выпускник. В прошлом году таковых было семь.

Средний балл на ЕГЭ по профильной математике в Казани составил 63,59. Не справился с минимальным набором заданий 21 человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году в Казани государственную итоговую аттестацию прошли 19 тысяч выпускников. Из них 12 731 человек — девятиклассники, а остальные 6 046 — одиннадцатиклассники.



У выпускников 9-х классов школ Казани средний балл по математике на ОГЭ составил 3,9, по русскому языку — 4,1.



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Татьяна Демина