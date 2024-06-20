Новым мэром Иннополиса стал Дмитрий Вандюков

Новым мэром Иннополиса стал Дмитрий Вандюков. Сегодня на внеочередном заседании Совета депутатов города была принята отставка Руслана Шагалеева. До поста главы города Дмитрий Вандюков являлся депутатом Совета МО «город Иннополис».



— Готов приложить свои опыт и знания для устойчивого социально-экономического развития Иннополиса. Я люблю этот город и глубоко уважаю его жителей. Впереди у нас много интересной, совместной работы, — обратился к Совету Дмитрий Вандюков.

Стоит подчеркнуть, что ранее градоначальник занимал должность первого заместителя министра информатизации и связи Татарстана. Дмитрий Вандюков также являлся заместителя генерального директора ПАО «Таттелеком» — Начальника КУЭС.