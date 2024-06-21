В России могут упростить форму отчетности управляющих компаний перед жильцами

Фото: Маргарита Головатенко

В России могут упростить форму отчетности управляющих компаний перед жильцами. Так, в Госдуму внесен законопроект, согласно которому УК, ТСЖ и ЖСК будут обязаны предоставлять информацию собственникам по форме, которую разрабатывает Минстрой России.

Авторы инициативы, среди которых депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон, рассказали, что Жилищный кодекс обязывает управляющие компании в первом квартале отчитываться о работе за предыдущий год. Однако в законе не указан формат отчетности, и организации пользуются этой уловкой. Так, компании формируют отчет сложным образом, по которому точно нельзя определить, на что были потрачены средства граждан.

Инициаторы законодательного акта планируют принятие закона уже 1 сентября. С начала следующего года жители увидят отчетность в новой форме. Так, благодаря нововведению граждане смогут увидеть, сколько и на что в УК потратили деньги, что предприняли, чтобы повысить энергоэффективность дома.

Стоит подчеркнуть, что в прошлом году Минстрой России по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывал новую систему оплаты коммунальных услуг. Они были призваны повысить прозрачность.

Разиль Самигуллин