Владимир Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах через иностранную почту

С декабря этого года на российских сайтах будет нельзя регистрироваться с помощью иностранной электронной почты, такой закон подписал президент России Владимир Путин.



Регистрация на российских сайтах будет осуществляться только по номеру телефона российского оператора, через «Госуслуги» или Единую биометрическую систему.

Регистрация возможна и через иную инфосистему — если ею владеет гражданин России или российское юридическое лицо. Новые требования вступают в силу 1 декабря 2023 года, сообщает RT.

realnoevremya.ru (архив)

26 июля Госдума в третьем, окончательном решении приняла закон, одним из положений которого вводится запрет регистрации на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов.

Генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта A-Ya Expert Роман Душкин считает, что запрет на регистрацию на российских сайтах с иностранных электронных почт призван обеспечить технологический суверенитет.

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Маргарита Головатенко