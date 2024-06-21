Дело главы WorldSkills Russia, принятие декларации БРИКС+, введение туристического сбора
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 21 июня.
- Замоскворецкий суд по ходатайству Следкома отправил генерального директора Агентства развития профессий и навыков WorldSkills Russia Роберта Уразова в СИЗО. Также вчера задержали руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова. Согласно материалам, обоим задержанным вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере…»). Им грозит до 10 лет лишения свободы.
- 18 260 городов с общим населением порядка 2,6 млрд человек объединились в Ассоциацию городов и муниципалитетов БРИКС+ во время международного форума. Организацию на период ее становления возглавил мэр Казани Ильсур Метшин. Одним из главных моментов учредительного собрания стало выступление мэра аргентинского города (президент этой страны официально отказался от вступления в БРИКС) и возражения индийской и турецкой делегаций. В итоге декларация была принята в первоначальном виде, но с договоренностью внести поправки на следующих заседаниях. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Субъектам России могут разрешить ввести туристический сбор с 2025 года. По мнению инициаторов законодательного акта, средства от курортного сбора могли бы идти на развитие туристической инфраструктуры и сохранение памятников архитектуры в регионах.
- В Казани число заболевших ботулизмом возросло до 19. Вчера в Казани еще три человека обратились в больницу с симптомами ботулизма. Татарстанцы пришли в медучреждение после повторного обзвона тех, кто покупал салат с фасолью производства московского ООО «Локалкитчен». Госпитализированы двое, один отказался.
- В ходе Международного форума городов стран БРИКС+ Казань установила побратимские отношения с китайским городом Циндао, провинция Шаньдун. Меморандум о намерениях установления побратимских отношений подписали заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова и заместитель мэра города Циндао Сун Минцзе.
- Решение районного суда Казани об освобождении от наказания за подстрекательство к убийству экс-главы Буинского района и экс-министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова признали законным и обоснованным. Верховный суд Татарстана отклонил доводы апелляционного представления прокуратуры о возврате осужденного под стражу.
- Три татарстанских высших учебных заведения — Казанский федеральный университет, Казанский государственный медицинский университет и Казанский национальный исследовательский технологический университет — вошли в сотню лучших российских вузов согласно рейтингу агентства RAEX. КФУ занял 20-е место, КГМУ — 44-е, КНИТУ-КХТИ — 74-е.
- В Казани и селе Осиново зафиксировано превышение загрязнения атмосферного воздуха. Так, с 15 по 21 июня были отмечены повышенные показатели сероводорода и формальдегида в воздухе.
- Разыгрывающий Ненад Димитриевич покидает УНИКС. Он играл в составе казанского клуба на протяжении двух сезонов. Спортсмен продолжит карьеру в другой команде.
- В рамках эпидемиологического расследования после регистрации случаев ботулизма в Москве было уничтожено более 44 тонн пищевой продукции. Всего Роспотребнадзор изъял более 85 тонн продуктов, которые могли стать причиной заболевания.
- Министерство финансов США внесло в санкционные списки 12 граждан России. Ограничения коснулись руководящего состава «Лаборатории Касперского», в частности исполнительного директора Андрея Тихонова и управляющего директора в России и СНГ Анны Кулашовой.
- Кабмин России поддержал проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Положительное заключение было размещено в думской электронной базе.
Ключевые события 849-го дня специальной военной операции на Украине
- Средствами противовоздушной обороны уничтожены: управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 55 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 397 беспилотных летательных аппаратов.
- Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 188 беспилотных летательных аппаратов, 531 зенитный ракетный комплекс, 16 397 танков и других боевых бронированных машин, 1 346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 706 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 757 единиц специальной военной автомобильной техники.
Елизавета Пуншева
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