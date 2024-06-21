Открытие второй карты полигона «Восточный» в Казани запланировано на третий квартал текущего года

Фото: Максим Платонов

В Казани в третьем квартале текущего года планируют ввести в эксплуатацию вторую карту полигона твердых бытовых отходов «Восточный». На объекте были возведены современные очистные сооружения для обезвреживания фильтрата, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Отходы, которые будут выделяться в процессе разложения мусора, будут проходить четыре стадии очистки, в том числе бактериальную. В результате выходящая вода будет пригодна для рыбохозяйственного использования. Кроме того, на полигоне «Восточный» смонтировали и запустили систему выведения и очистки свалочных газов с заполненной первой карты.

До открытия второй карты полигона отходы из Казани будут свозить на полигон на улице Химической. На сегодня он почти полностью заполнен, так как рассчитан принимать отходы только до конца второго квартала текущего года. После чего полигон предстоит закрыть и рекультивировать.

В УК «ПЖКХ» отметили, что необходимо внедрять раздельный сбор мусора, поскольку строительство полигонов не решит проблему захоронения отходов. Сдать вторсырье в Казани можно в пункте «Точка сбора», который находится по адресу: улица Васильченко, 6. Он работает ежедневно с 7.00 до 19.00. В нем принимают 39 фракций.

Стоит подчеркнуть, что в начале прошлого года глава исполкома Казани Рустем Гафаров обратился к главам районов Татарстана с просьбой восстановить работу полигонов на своих территориях. Он также отметил, что может возникнуть ситуация, когда мусор из столицы Татарстана будет некуда ввозить.

Разиль Самигуллин