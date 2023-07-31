В Казани оценят ущерб гражданам и муниципальному имуществу от урагана 29 июля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани по утвержденной методике МЧС планируют оценить ущерба гражданам и муниципальному имуществу, нанесенный ураганом 29 июля. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

— Будет проведена оценка ущерба гражданам и муниципальному имуществу, после чего будут приниматься решения о способах и порядках его возмещения, — сказал он.

Искандер Гиниятуллин рассказал, что с начала урагана от казанцев поступило 318 сообщений. Пострадали 23 человека, двое госпитализированы. Повреждены 19 автомобилей, с 10 домов сорвало крыши.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на 10 часов утра 30 июля в Казани из упавших деревьев и крупных веток было убрано 116, восстановлено 11 пострадавших из-за сильного ветра крыш. Большинство аварий на сетях электроснабжения также к тому моменту уже устранили.



По данным МЧС России, помимо Татарстана, ураган затронул также и другие регионы Приволжского федерального округа: Марий Эл, Чувашию, Нижегородскую, Пензенскую, Ульяновскую, Кировскую и Самарскую области. Пострадали 76 человек, в том числе десять человек погибли.

В Марий Эл на озере Яльчик из-за урагана погибли восемь человек. Среди них один казанец.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина