Сегодня в Казани пройдет первое учредительное собрание Ассоциации городов стран БРИКС+

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани пройдет первое учредительное собрание Ассоциации городов стран БРИКС+. В нем примут участие руководители ассоциаций местных властей, которые представляют города своей страны, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В рамках собрания представитель стран обсудят будущие совместные проекты, а также структуру созданной организации.

Стоит напомнить, что первые делегации участников форума стран БРИКС+ прибыли в Казань вчера в полночь. В казанском аэропорту представителей Южно-Африканской Республики и Индии встретили девушки в национальных костюмах с традиционными угощениями — хлебом и чак-чаком.

Разиль Самигуллин