В Поволжье среднемесячная температура в августе ожидается выше нормы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Во всем Приволжском федеральном округе, куда входит Татарстан, среднемесячная температура в августе будет выше нормы. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Выше нормы среднемесячная температура в последний летний месяц ожидается также на большей части Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов, а также на востоке ЮФО. На остальной территории России она прогнозируется в пределах нормы, пишет ТАСС.

Отрицательных температурных аномалий в августе в стране не ожидается, заверил Роман Вильфанд.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В минувшие выходные на Татарстан и еще семь регионов Приволжского федерального округа после сильной жары обрушился ураган. В результате пострадали почти 80 человек. Есть и погибшие — в Марий Эл жертвами стихии стали восемь человек. Все они оказались татарстанцами.



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Татьяна Демина