«Известия»: задолженность россиян за ЖКУ достигла почти 900 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) продолжают расти: сумма близка к отметке в 900 млрд рублей, сообщают «Известия», ссылаясь на данные, предоставленные в Росстате.

По итогам I квартала 2023 года сумма составила 876,4 млрд рублей: это на 72 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО), которые поставляют в дома воду, тепло и электричество, за последний год долги увеличились на 15,8%, а перед управляющими компаниями (УК) — на 1,2%.

realnoevremya.ru

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что причиной увеличения задолженностей по ЖКУ могло стать снижение доходов населения на фоне роста платежей. Также оказывают влияние и люди, просто отказывающиеся платить за ЖКХ.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов поделился мнением, что долги за ЖКУ «продолжают расти, в том числе из-за невозможности ресурсоснабжающих организаций и УК воздействовать на должников по всей строгости».

— При этом немалый вклад в рост задолженности перед РСО вносят и управляющие компании, которые не перечисляют деньги, собранные с граждан... Поэтому и было принято решение о создании спецсчетов для сбора платы за ЖКУ, — указывает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

За первое полугодие 2023 года в Татарстане с должников по жилищно-коммунальным услугам взыскали 375,5 млн рублей. Чаще всего у должников арестовывают имущество.



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Илина Хакимова