Ян Непомнящий: «Обращаюсь к родителям — не давите на детей, шахматы должны вызывать эмоции!»

Гроссмейстер признался, что хотел бы пообщаться с Морфи и Филидором

Ян Непомнящий. Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани стартовал этап шахматного Кубка России среди детей, который одновременно является Мемориалом прославленного шахматиста республики Рашида Нежметдинова. Почетным гостем на турнире был гроссмейстер Ян Непомнящий, ранее дважды претендовавший на мировую корону. Непомнящий дал сеанс одновременной игры и целый час отвечал на вопросы юных участников соревнований, его рассказ — о приходе в шахматный спорт и других увлечениях в жизни — в материале «Реального времени».

«Люблю футбол, играю по возможности три раза в неделю»

Когда научился играть в шахматы. Родители вспоминали, что это произошло, когда мне было 3,5 года. Причем поначалу любил играть не в шахматы, я воспринимал фигуры как солдатиков, кстати, в солдатики я тоже любил играть. Когда я уже узнал правила, то первое время играл дома с родными — дедушкой, дядей, они играли на уровне кандидатов в мастера. Потом в дело вмешался счастливый случай, когда в дом, где мы жили в Брянске, переехала шахматная школа, куда меня отвели к тренеру Валентину Семеновичу Евдокименко, с которым я работал порядка восьми лет, до того как мне исполнилось 13. Кстати, я продолжаю с ним общаться, стараясь встречаться при каждом посещении Брянска.

Помимо шахмат, учась в школе, я занимался еще волейболом — это было на протяжении порядка трех лет. А еще я люблю футбол, хотя и не занимался им, но играю по возможности несколько раз в неделю.

Думал ли я в детстве, что стану чемпионом мира по шахматам? И да, и нет. Тогда я предполагал, что если буду хорошо играть, то постепенно, со временем, достигну этой цели.

Общается ли с кем-нибудь из соперников. Таковые есть, и происходят они обычно из соперников, которые затем становятся друзьями. Редко происходит обратная ситуация. Если конкретизировать, то есть мой ровесник Ильдар Хайруллин (шахматист из Перми, которого в 2007 году приглашали играть за казанскую команду «Ладья» на командном чемпионате России, — прим. авт.). Я с ним много играл по детям, в основном неудачно для меня. Сейчас он входит в мою тренерскую бригаду. Так происходит, когда с кем-то играешь, а потом становится интересно общаться с этим человеком вне шахматной доски, на какие-то посторонние темы.

Ян Непомнящий на встрече с юными шахматистами. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Из современников мне импонирует игра Александра Грищука»

С кем бы из гроссмейстеров прошлого хотел бы сыграть. Понятно, что в их число вошли бы первые чемпионы мира. В детстве мне очень нравились партии Александра Алехина. Но я также хотел бы сыграть, возможно, с Франсуа-Андре Филидором и Полом Морфи, которые чемпионами мира не становились, но их партии, особенно у Морфи, демонстрируют, что они играли намного сильнее современников, опережая их в плане понимания шахмат. Еще лучше было бы просто поговорить, что называется, пригласив на ужин. Из современников мне импонирует игра Александра Грищука, очень эффективная, но, к сожалению, он достаточно часто уходит в цейтнот, из-за чего он уже играет не очень хорошо.

Про Рашида Нежметдинова. Очень приятно быть на этом фестивале, на Мемориале Рашида Гибятовича Нежметдинова, одной из легенд советских шахмат. Его комбинации были действительно выдающимися. Прошло 10 лет с моей последней поездки в Казань, теперь это совершенно другой город, но что осталось неизменным — это отношение к шахматам, любовь к шахматам.

Как нравится играть — онлайн или на турнирах. Мне нравится играть офлайн, то есть за доской. Хотя во время разгара пандемии, играя турниры онлайн, я поначалу представлял это как простое развлечение, но потом осознал, что это немного другой вид шахмат.

Зал на встрече с гроссмейстером был полон. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Не нравится играть в Голландии, в частности в Вейк-ан-Зее»

В какой стране нравится играть. Мы же не ездим на турниры как туристы, поэтому отношение к стране зависит от спортивных итогов. Поэтому могу сказать, что нравится играть в Хорватии, может, потому, что я там выиграл международный турнир. А вот где определенно не нравится играть, так это в Голландии, в частности в Вейк-ан-Зее, там сильный турнир, который я играл не очень хорошо и в итоге расстраивался. Этот город мне запомнился еще и тем, что я провел там одну из самых ужасных партий в своей жизни.



Сохранилась ли страсть к шахматам. Очень хороший вопрос. На самом деле, я иногда завидую любителям шахмат, которые играют потому, что им нравится сам процесс игры. Что касается профессионалов, то там зачастую превалирует результат. Поэтому, отвечая вам, я хотел бы обратиться к родителям юных шахматистов — не давить на них, пусть они имеют возможность порадоваться или огорчиться, даже, может быть, поплакать, это на самом деле нормальная реакция на поражение, шахматы должны вызывать эмоции!

Хотел ли бросить шахматы после поражений. Почти всегда так и происходит. Особенно обидно, когда ты сам играешь хорошо и тем не менее проигрываешь. Но надо понимать, что проигрыш должен тебя стимулировать.

Любимый гамбит. Королевский, я не раз применял его в рапиде и блице, надеюсь, что найдется соперник, с которым удастся сыграть этот дебют и в классике.

Нескончаемая эстафета детских вопросов. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Когда нахожу интересную шахматную идею, с нетерпением жду момента, когда сяду за доску»

Любимый цвет фигур. Наверное, белый. Я это ощущаю тогда, когда нахожу какую-нибудь интересную шахматную идею, и в этот момент просто с нетерпением жду момента, когда сяду за шахматную доску.

Что тяжелее всего делать в игре. Наверное, это так называемые тихие ходы.

Любимое окончание игры. Любопытный вопрос, поскольку зачастую интересуются любимым дебютом. Но здесь у меня есть предпочтение, кода в эндшпиле у меня остаются два слона, а у соперника два коня. Тогда ощущаешь, что у тебя просто страшная сила в руках. С другой стороны, в цейтноте конь тоже может представлять страшную силу, просто из-за того, что все остальные фигуры ходят логично.

Кумир в шахматах. У меня такого нет, вообще, я считаю, что подражать кому-то необязательно, а вот учиться, брать самое лучшее — это просто необходимо. Можно сыграть партию со своим сверстником и, проанализировав ее, получить больше пользы, чем разбор партий кого-то из шахматных чемпионов.

Про дебютную подготовку. Мне кажется, что не следует уделять повышенного внимания дебютной подготовке — при наличии компьютеров и большого количества обучающих роликов в интернете можно быстро освоить любой самый сложный вариант. Могу посоветовать уделять больше времени эндшпилю и середине игры, совершенствоваться в тактике, решать задачи.



Буклеты для автографов. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«До сих пор не знаю: мантЫ или мАнты, но они мне очень нравятся»

Детская мечта. Хотел быть космонавтом, поэтому можно сказать, что мечта не сбылась.

Желание начать все с чистого листа. Подобное желание возникало у меня неоднократно.

Знание английского языка. Я учился в школе с английским уклоном, однако, окончив ее, понял, что знаю язык не очень хорошо. Затем, когда начал выезжать на соревнования, помогла практика.

Любимые блюда. МантЫ или мАнты, они мне нравятся, но до сих пор не знаю, в каком месте делать ударение. Нравятся пельмени, особенно домашние, которые мне готовит мама. Из кухни предпочитаю что-то итальянское или японское, как роллы, сашими. Пробовал ли что-то из татарской кухни? Конечно!

Самый смешной случай в жизни. Так как здесь собрались шахматисты, то я и вспомню подобный случай из шахматной практики. Когда я играл по детским соревнованиям, был уверен, что по правилам вначале необходимо записывать ход, а уже потом делать его на доске. Я так и делал. И вот в одной из партий, видя, что мой соперник записал ход, я его прокомментировал: «Ага, я сейчас у тебя съем фигуру и обыграю». Соперник подумал, зачеркнул ход и сделал другой. Тогда я позвал судью, но он не стал наказывать моего соперника. Так я узнал, что такого правила нет, и одновременно потерял веру в людей (смеется).