Андрей Исаев: недополученные в результате индексации пенсии не пропадут

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Выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

Индексация пенсий будет начисляться не исходя из текущего размера пенсии работающего пенсионера, а исходя из того размера, который был бы положен ему с учетом всех прошедших индексаций. По словам Андрея Исаева, если работающий пенсионер получает пенсию в размере 20 тысяч рублей и она не индексировалась 8 лет, то при выходе на заслуженный отдых он будет получать около 30 тысяч. В таком случае пенсия будет проиндексирована в 2025 году не на 2 тысячи, а на 3 тысячи рублей.

Депутат добавил, что в 2025 году индексация пенсий пройдет дважды: с 1 февраля по уровню инфляции и с 1 апреля, когда в связи с ростом средней заработной платы меняется размер индивидуального пенсионного коэффициента. После прекращения трудовой деятельности размер пенсии будет учитывать все индексации с 2016 года.

Стоит подчеркнуть, что в начале июня заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется минимум 100 млрд рублей.

Разиль Самигуллин