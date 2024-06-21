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Не объясняй, почувствуй: фильм о непереводимом татарском слове

00:00, 21.06.2024

Авторская колонка о том, что же такое «моң»

Не объясняй, почувствуй: фильм о непереводимом татарском слове
Фото: Радиф Кашапов

Сегодня вечером в Национальной библиотеке РТ покажут фильм «Моң. Аңлатма»/«Мон. Объяснение», посвященный непереводимому татарскому слову, обозначающему и состояние души, и мелодию, и даже некое стремление. Режиссер фильма, заместитель главного редактора «Реального времени» Радиф Кашапов в авторской колонке рассказывает о том, к каким выводам он пришел в ходе исследования этого национального феномена.

Что-то же должно быть между двумя нотами?

Фильм снят на субсидию Министерства культуры РТ, проект победил на публичном питчинге. В присутствии коллег было рассказано, о чем будет картина, а эксперты коллегиально выбрали те задумки, которые рекомендуется воплотить.

Идея фильма родилась у коллектива театральной площадки MON, где идет спектакль «Моң», в котором трио музыкантов пытается объяснить друг другу и себе, что же это такое. А почему не сделать это в формате документальной картины?

Можно было бы сделать короткометражку. В последнем интервью Ильхама Шакирова, которое снимал патриарх казанской документалистики Юрий Гвоздь, а вопросы задавал поэт Разиль Валеев, корифей татарской музыки говорит: «Моң — это моң».

Но следом герой спектакля вопрошает: ну что-то же должно быть между двумя нотами? Чувствуете — здесь «мон» нет.

Браться за такую тему опасно, а рассуждать о ней самому — трудно. Поэтому в фильме это делают эксперты. К примеру, Роза Закирова. Она филолог и в свое время написала диссертацию об этом слове. Еще у нее есть небольшая статья, написанная вместе с Фанузой Габдрахмановой «Этимологическая характеристика татарской лексемы моң (печаль, мелодия)».

В этой работе, в частности, поясняется, что в Толковом словаре татарского языка существуют следующие значения лексемы «моң»: 1) горе, печаль, расстройство); 2) душевное состояние; 3) мелодия; совокупность различных переживаний; 4) наречие: тоска, перемешанная с подавленностью; 5) диалектальное — недостаток, изъян, нужда. «Но стоит отметить, что моң нельзя понимать только как печаль, меланхолию, подавленное настроение».

Вообще, если начать изучать труды историков, музыковедов на эту тему, можно зайти очень далеко. К примеру, у Наки Исанбета речь идет о «потребности души». Но в первую очередь в дореволюционных текстах, как минимум «моң» — это нечто печальное. К примеру, у Исхаки в пьесе «Зулейха» ремарка: «Когда занавес открывается, слышится тяжелый вздох старика на печи «Аллах, Аллах». Старуха прядет шерсть, жалобно скрипит колыбелька». Жалобно — так я перевел. В поэме «Кыйсса-и Йосыф» это слово я нашел только в современных переводах. На других тюркских языках оно означает печаль, а тот самый «моң» есть только у башкир и уйгур. В татарской культуре многозначность этого слова можно увидеть в основном уже в советское время.

Для Йолдыз Миннуллиной важным фактором в понимании «моң» стало время. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Радостная печаль, печальная радость

Туристам я рассказываю про «моң», играя на курае. И одна туристка мне ответила: «Я все поняла. Смотри, я сейчас одна в этом прекрасном городе без родственников. С другой стороны — я сейчас одна в этом прекрасном городе без родственников». Действительно, с одной стороны — радость, с другой — печаль.

Сейчас «моң» связывают в основном с музыкой. И чаще всего с тем, что у современных певцов, в новых песнях его нет: «Вот раньше люди пели! Такие песни исполняли! Какой там был «моң»!». И я задумался — а везде ли должен быть «моң»?

«Моңлы җыр», «песня с моң» — это, априори, протяжный напев, «озын көй». Например, «Әллүки». В фильме его исполняет Зульфия Камалова. Во-первых, потому что она современная певица, во-вторых, она начала петь эти песни вдали от родины (родилась в Сарапуле).

С другой стороны, протяжных песен теперь не пишут. И «моң» теперь певцы ищут, проникая в суть самой песни. Что называется, если исполнено с душой, то это «моңлы».

И тут ректор Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев напоминает, что не стоит искать этот «моң» в каждой песне и считать его отсутствие недостатком. Вот есть такмаки, прото-рэп, построенные на моторике — там уже есть «дәрт», удаль, задор. Без них тоже никуда.

В 1931 году о «моң» писал Султан Габяши. скриншот из видео «Моң. Аңлатма» (тизер)» с канала «Yummy Music»

Потеря как маркер

А еще он вспоминает, что в научной среде впервые слово «моң» употребил композитор Султан Габяши. Это был 1931 год, журнал «Яңалиф» (один из предков современного литературного журнала «Казан утлары»), а в нем — ответы деятелей культуры. И он там говорит: «Татарские мелодии, когда они создавались, устраивались особым образом, что с особым «моң», звучанием, что люди, выросшие внутри народа, могут их выполнить. Правда, эти выполняемые отличия пока никто не изучал до этого дня с научной точки зрения».

И вот этот фрагмент, «внутри народа», мне кажется важным. После «моң» следует «югалту», потеря. Ты понимаешь примерно, что такое «моң», когда он уходит. И это проявляется после революции. Уходит языковая среда, уходят уклад, традиции, создается космополитическая атмосфера.

А потому важным фактором для проявления «моң» является время. Как говорит поэт Йолдыз Миннуллина, в старых песнях мы чувствуем «моң», вспоминаем молодость. А для новых должно пройти время. Если они не забудутся, то тоже будут «моңлы». Потому что в музыке, искусстве создатель, исполнитель важен, но не менее значительна фигура слушателя. Мне кажется, важно то, что люди до сих пор чувствуют «моң». Порой даже не понимая слов.

Радиф Кашапов

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Справка

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