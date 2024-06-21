Глава Минстроя: «К 2030 году планируется обновить жилищный фонд в стране на 20%»

Фото: Максим Платонов

В России порядка 75% людей проживают в городах, и поэтому вопросы развития городов и повышения качества жизни в них становятся все более актуальными. Именно эти вопросы обсуждались на форуме БРИКС по урбанизации, где представители КНР, Бразилии, Индии, Ирана, ЮАР, Египта и ОАЭ поделились своим опытом в создании умных городов, интеграции цифровых технологий в строительство и реновации.

На пленарной сессии глава Минстроя Ирек Файзуллин подчеркнул важность развития сотрудничества в формате БРИКС для внешней политики России. Он отметил, что сотрудничество выстраивается на основе равноправия, взаимного уважения, открытости, прагматизма, солидарности и преемственности.

Ирек Файзуллин рассказал о российском опыте модернизации строительной отрасли и коммунального комплекса. За последние 5 лет в России было введено в эксплуатацию 513,7 млн кв. м жилья, из которых 239,6 млн кв. м — многоквартирные дома. К 2030 году планируется обновить жилищный фонд на 20%. Кроме того, с 2018 года реализуется программа «Стимул», в рамках которой построено 786 объектов и обеспечен дополнительный ввод 51,8 млн кв. м жилья.

Министр также сообщил о работе над новым нацпроектом «Инфраструктура для жизни». Среди основных задач отрасли строительства и ЖКХ к 2030 году в рамках нового нацпроекта: благоустройство еще не менее 30 тысяч общественных пространств, повышение качества коммунальных услуг для 20 млн граждан, отбор 2 тысяч опорных населенных пунктов для улучшения качества жизни на 30%.

Форум по урбанизации является одним из отраслевых мероприятий БРИКС. В этом году мероприятие принимает Россия, оно проходит при участии Минстроя России 21–22 июня на площадке выставки «Россия» в Москве.