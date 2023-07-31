Последствия субботнего урагана в Казани должны устранить до конца суток

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Последствия урагана, обрушившегося на Казань 29 июля, должны устранить до конца этих суток. Такое поручение дал на «деловом понедельнике» руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

— Оперативный штаб продолжит работать до полного устранения последствий ураганов. Мы будем до жителей по нашим соцсетям доводить информацию <...> За сутки давайте наведем полный порядок в городе, — сказал он.

По его словам, в районах Казани уже начали увеличивать количество бригад для устранения последствий непогоды.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Напомним, в Казани сильный ветер повредил кровли 15 зданий, повалил 165 деревьев и крупных веток, а также привел к 129 авариям на сетях электроснабжения. Большую часть последствий устранили к 10 утра 30 июля.

Заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин сообщил, что в городе оценят ущерб гражданам и муниципальному имуществу от субботней непогоды. После этого власти примут решение о способах и порядке его возмещения.



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Татьяна Демина