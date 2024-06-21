Суд Татарстана утвердил решение о вольной для онкобольного экс-министра Садретдинова

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Законным и обоснованным признали сегодня решение районного суда Казани об освобождении от наказания за подстрекательство к убийству экс-главы Буинского района и экс-министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова. Верховный суд Татарстана отклонил доводы апелляционного представления прокуратуры о возврате осужденного под стражу, сообщил «Реальному времени» адвокат Равиль Туктаров.



Напомним, на свободу Садретдинова выпустили еще в феврале текущего года, сразу после оглашения решения судьи Вахитовского райсуда Алмаза Мухаметшина. Однако в конце марта в апелляции оно было отменено ввиду процессуальной ошибки. При этом за решетку тяжело больного возвращать не стали.

В мае ходатайство об освобождении ВИП-осужденного по болезни удовлетворила судья Лилия Галимова, и именно это постановление сегодня в Верховном суде оспаривал представитель прокуратуры. Апелляционная инстанция оснований для отмены вольной не нашла.

Оба решения Вахитовского суда основаны на заключении врачей ФСИН и результате комиссионной судебно-медицинской экспертизы о состоянии здоровья Агляма Садретдинова. Оба документа подтвердили — один из диагнозов отставного ВИП-чиновника включен в утвержденный правительством РФ перечень заболеваний, препятствующий отбыванию наказания в местах лишения свободы. На момент освобождения осужденный проходил восьмой курс химиотерапии в отделении онкогематологии РКБ и сообщал, что делать это нужно ежемесячно.

В феврале 2022-го Приволжский суд Казани приговорил Агляма Садретдинова к 8 годам колонии строгого режима, посчитав доказанным подстрекательство к резонансному убийству 19-летней давности. В ночь на 3 июля 2003-го во дворе собственного дома был застрелен экс-председатель буинского комитета по защите прав потребителей, помощник депутата Госдумы РФ Рашит Садыков, неоднократно сообщавший о нарушениях в Буинском районе в федеральные и республиканские органы власти. В процессе было установлено: обращения активиста и сотрудничавших с ним депутатов в начале 2000-х касались и действий главы района Агляма Садретдинова, и бизнесмена Маскуда Назмиева (в 2010-м получил 4 года «строгача» за пособничество и подстрекательство к убийству Садыкова, — прим. ред.), но не ограничивались лишь этими двумя персонами.

При вынесении того приговора суд посчитал нужным оправдать Садретдинова по всем эпизодам предполагаемых взяток, однако с этими выводами в августе 2022-го не согласился Верховный суд Татарстана. В итоге, отбывая наказание по делу об убийстве, бывший ВИП-чиновник вновь предстал перед судом по обвинению в коррупции. Процесс по этому делу пока не завершен.

Вину по всем вышеупомянутым эпизодам бывший глава Буинска не признавал и не признает, заявляя о «фантастических выдумках» силовиков. Под стражей он находился почти четыре года — с 17 июля 2020-го.

