В России появится новый нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса

Фото: Динар Фатыхов

Новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» будет включать в себя мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в России. Его реализация запланирована с 2025 года. Об этом сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.

— Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» заканчивает свое действие в 2024 году. С 2025 года планируется уже федеральный проект МСП в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». И если прежде ключевым целевым показателем было достижение численности занятых в МСП в 2024 году 25 млн человек, то показатель на 2025—2030 годы — рост доходов на одного работника МСП по сравнению с 2023 годом, — уточнила вице-президент.

На финансирование реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» запланировано 1 трлн 257,9 млрд рублей. Из них 608,9 млрд рублей может быть направлено на федеральный проект по поддержке малого и среднего бизнеса.

— Предполагается три общественно значимых результата: повышена эффективность деятельности субъектов МСП в отраслях экономики предложения; субъектам МСП обеспечен доступ к организациям инфраструктуры поддержки, а также оказана поддержка при выходе на мировые рынки; созданы условия для легкого старта МСП и увеличения продолжительности их деятельности, — добавила Елена Дыбова.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин предположил, что в рамках федерального проекта МСП следует сформировать четкие критерии и определить категории, которые соответствуют приоритетной поддержке бизнеса со стороны государства. По его словам, «приоритетным должно стать развитие малого производственного бизнеса и семейных компаний».

Стоит подчеркнуть, что в начале июня Министерство экономического развития России и «Авито» заявили о повторном запуске мер по поддержке малых и средних предпринимателей, которые продвигают свои услуги и товары на платформе.

Разиль Самигуллин