Из-за субботнего урагана в Казани пострадали 23 человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В субботу, 29 июля, в Казани из-за урагана пострадали 23 человека. Два человека попали в больницы, сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на «деловом понедельнике».



— В результате шквалистого ветра пострадало 23 человека, из них двое госпитализировано, — сказал он.

Из-за урагана также упали 165 деревьев. Повреждения получили 19 машин и кровля на пяти домах. Еще у десяти зданий сильный ветер сорвал крышу.

Искандер Гиниятуллин сообщил, что в Казани оценят ущерб гражданам и муниципальному имуществу от субботней непогоды. После этого власти примут решение о способах и порядке его возмещения.



Последствия урагана, обрушившегося на Казань 29 июля, должны устранить сегодня. «За сутки давайте наведем полный порядок в городе», — призвал руководитель исполкома Рустем Гафаров.

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Татьяна Демина