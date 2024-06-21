Индия прервала принятие декларации Ассоциации городов стран БРИКС+ в Казани — в итоге ее одобрили

Фото: Динар Фатыхов

Во время голосования за принятие декларации Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ представитель Индии заявил, что страна хочет внести поправки и документ не может быть принят без них.

— Декларация в текущем формате нуждается в поправках с точки зрения делегации Индии, поэтому она не может быть принята в текущем формате прямо сегодня, — заявил он.

— По какой причине? — поинтересовался мэр Казани Ильсур Метшин.

— Есть определенные предложения с точки зрения правительства Индии, и их необходимо добавить. Мы получили сообщение от правительства Индии, что вам переданы некоторые рекомендации, — заявил другой представитель Индии и попросил время на изучение.

Ильсур Метшин предложил принять декларацию и утвердить поправки позже. В итоге документ был принят в первоначальном виде, в дальнейшем туда внесут поправки.

До этого мэра Казани избрали председателем Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Его выбрали на период становления организации.