Следком России установил личности 131 боевика, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году

Фото: Ирина Плотникова

Следственный Комитет России установил личности 131 боевика, причастного к нападению на Ингушетию в 2004 году. В настоящее время 68 из них осуждены, продолжается поиск скрывающихся преступников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2004 году Шамиль Басаев сформировал группу размером до 300 человек. В нее входили жители Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, Республики Ингушетия и других субъектов России, а также иностранные наемники.

В ночь с 21 на 22 июня 2004 года вооруженная группа, которую возглавлял Шамиль Басаев, напала на мирных жителей, организации, военных и сотрудников правоохранительных органов Ингушетии. 20 лет назад в этом происшествии погибли 78 человек, 113 получили ранения.

Стоит напомнить, что в прошлом году было завершено расследование уголовных дел в отношении жителей Татарстана — Эдуарда Валиахметова и уроженца Чечни Алавди Батыкаева. Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями «участие в банде», «вооруженный мятеж» и «посягательство на жизнь военнослужащих».

По версии следствия, 29 февраля 2000 года Алавди Батыкаев и Эдуард Валиахметов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.

Разиль Самигуллин